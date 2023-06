Ce spune Denisa Nechifor despre relația cu Adrian Cristea, tatăl fetiței sale: „El vine singur, dar eu îmi doresc...”

ei cu fostul soț, Adrian Cristea, în contextul în care cei doi sunt părinți pentru fiica lor, Rania, în vârstă de 14 ani. Ambii părinți sunt implicați activ în creșterea și educarea ei.

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au o relație matură în beneficiul copilului

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au avut o relație complexă, cu momente de bucurie și provocări. Cei doi au fost parteneri timp de mai mulți ani și au adus pe lume o minunată fetiță numită Rania. În ciuda divorțului lor din 2011, ei au reușit să mențină o relație pozitivă și să colaboreze în beneficiul copilului, chiar și în prezent.

Vedeta și Rania Cristea își doresc numai binele fostului soț și îl doresc fericit. Deși are o relație stabilă cu o avocată din Cluj-Napoca, el vine adesea singur să-și viziteze fiica. Denisa Nechifor a menționat că îi este apropiată fostului fotbalist și se bucură sincer pentru fericirea lui alături de noua sa parteneră, scrie .

„Avem o relație foarte civilizată. Am avut-o dintotdeauna. Am avut noi în disensiunile noastre, dar repet, nu neapărat datorită nouă, în mod direct, au mai fost niște bețe băgate așa. Avem o relație, vine o vede. Are liber, are deschis. El vine singur, dar eu îmi doresc, eu și Rania ca el să fie happy. Dacă el este happy, eu mi-aș dori ca toată lumea să fie happy. Nu, eu întotdeauna am spus în felul următor, tatăl fetei mele are dreptul să fie fericit, are dreptul la o viață, îi doresc să aibă viață de familie. Atâta timp cât tatăl copilului tău este cu o femeie curată, integră, nu am niciun fel de problemă, dacă nu, mai discutăm, dar nu am o problemă acum și cred că știe să aleagă femeile, iar fiică-mea are ea filtrul ei. Nu s-a pus niciodată problema. Mulțumesc lui Dumnezeu, suntem foarte bine”, a spus Denisa Nechifor la Antena Stars.

Denisa își păstrează viața personală în sfera discretă

Denisa Nechifor într-o sferă discretă, departe de ochii curioșilor. Ea a dezvăluit că a întâlnit pe cineva care are potențial, dar situația lor este mai complicată, deoarece au o relație la distanță, bărbatul locuind într-o altă țară.

„Normal că am găsit, la un moment dat și m-am bucurat foarte mult. Ne-am bucurat. Nu putem spune nimic (nr. că este într-o relație). Eu sunt sunt ok, sunt bine, dar când va fi ceva oficial oficial, eu am ales la un moment dat, ce am avut de ales, dar lucrurile sunt mai complicate decât așa. În primul rând e vorba de distanță, de timp, de complicat”, a mai adăugat aceasta.