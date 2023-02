Denisa Nechifor, despre viața privată a fostului partener, Adrian Cristea, după ce acesta s-a retras din lumina reflectoarelor: „La mine de-abia a fost, face bine”

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au format un cuplu în urmă cu mai mulți ani.

Cei doi au împreună o fetiță, iar relația dintre ei este una foarte bună.

Denisa Nechifor, despre viața privată a lui Adrian Cristea

Adrian Cristea a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să își țină viața personală . În cadrul unui interviu acordat recent, Denisa Nechifor a vorit despre ocupația din prezent a fostului ei partener.

Astfel, aceasta a mărturisit că păstrează legătura cu fostul partener, Adrian Cristea, și că în prezent activează în domeniul sportului.

„Scump la vedere pentru voi, la mine de-abia a fost, face bine, face ceva în zona sportului cu niște prieteni de ai mei. Este bine, sănătos, cum este el, face un job, nu știu dacă a terminat proiectul acesta”, a declarat Denisa Nechifor, potrivit .

Denisa Nechifor își dorește să se mute din țară

Denisa Nechifor a spus că își dorește să se mute din țară, dar această decizie va fi luată doar pentru studiile copilului sau pentru un job care să-i aducă mai multe beneficii.

„Dacă ambii își doresc, da, poate funcționa (n.r o relație la distanță), dar până la un punct. Aș face pasul să mă mut undeva, dar nu cred că m-aș muta pentru cineva, mai degrabă pentru studiile copilului sau pentru un job care să-mi aducă satisfacție.

Eu îmi doresc de mult , dar aici am pus bazele unui business, mă cunosc oamenii, am căpătat un respect, am prieteni, îi am pe ai mei, vedem pe viitor. El nu va veni în România, nu e cazul și nici nu mi-aș dori eu”, a declarat Denisa Nechifor.