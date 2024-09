Ce spune Pepe despre înlăturarea Andreei Bălan de la „Te cunosc de undeva”. „Așa e viața!”

Pepe este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Pe lângă meseria din indutria muzicală, el este și prezentator TV la emisiunea ”Te cunosc de undeva”.

Ce spune Pepe despre noul sezon „Te cunosc de undeva”

Artistul are două fete, Rosa și Maria, din căsătoria cu Raluca Pastramă, iar ele se înțeleg foarte bine cu actuala soție a lui Pepe, Yassy. Pepe a împărtășit și câteva cuvinte despre plecarea colegei sale de la emisiunea „Te cunosc de undeva”, scrie

„Urmează noi proiecte, urmează „Te cunosc de undeva” și sunt sigur că vor veni oameni noi, vor veni artiști noi, poate chiar și jurați noi, evident, concurenți noi, și nu avem timp să ne plictisim.

E un joc frumos și cred că nu trebuie să ne uităm în urmă, ci doar înainte. Și eu am făcut parte din multe proiecte și am dispărut din ele și apoi am revenit. Așa e viața!”, a spus Pepe.

Fetele lui Pepe merg la altă școală

Cele două iar acum învață la una care este mai aproape de casă, fiind și o soluție de a nu mai pierde timpul în trafic.

„Fetele au schimbat școala. Rosa și Maria au fost întotdeauna împreună la aceeași școală. Arată senzațional, este o școală extrem de căutată, ele și-au dorit mult să învețe acolo și suntem mult mai aproape de casă. În fiecare dimineață stăteam câte 40 de minute în trafic”, a declarat Pepe.

În plus, Pepe a menționat că la această școală fetele își vor face temele acolo, iar acasă nu vor mai avea de făcut lecții și își vor putea petrece timpul alături de familia lor.

„Fetele nu vor mai avea teme acasă pentru că le vor face la școală, e un pachet inclus, de la mâncare, teme și tot ce trebuie. Acasă ne bucurăm de timp de calitate petrecut împreună. După școală le duc la antrenamnete dacă au, dar teme nu mai au de făcut când ajung acasă”, a mai adăugat Pepe.