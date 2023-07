Ce sumă fabuloasă a cheltuit Simona Halep pe ținuta roz care a purtat-o la nunta prietenei sale. Sportiva a făcut senzație

Chiar dacă se află într-o suspendare provizorie și trece printr-o perioadă delicată în carieră, să se bucure de timpul petrecut în weekendul care tocmai a trecut. Sâmbătă seară, sportiva a participat la nunta unei bune prietene.

Cât costă ținuta roz purtată de sportivă la o nuntă

La acest eveniment, Simona Halep a trecut printr-o transformare remarcabilă. Cu ajutorul unui make-up artist din Constanța, a obținut un machiaj discret, subtil evidențiindu-i frumusețea naturală. Părul i-a fost coafat lejer, oferindu-i un aspect proaspăt și plin de viață. În ceea ce privește ținuta, ea a optat pentru ceva cu totul inedit, în armonie cu tema evenimentului „Barbie”, care a fost la modă de curând datorită lansării filmului cu același nume.

Potrivit informațiilor din Prosport, Simona Halep a purtat o eleganta rochie roz marca „Solace London”, având un preț de 2.859 de lei. Ea a asortat această rochie cu o geantă de culoare închisă de la celebrul brand „Amina Muaddi”, care valorează 4.173 de lei, și a completat ținuta cu sandale strălucitoare, tot de la „Amina Muaddi”, în valoare de 4.024 de lei.

La eveniment, Simona Halep s-a distrat alături de prietenii ei, la un moment dat sportiva a și ieșit la dans, scrie .

Barbie 😻 — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena)

Simona Halep suspendată provizoriu la US Open 2023

Simona Halep, fostă lideră a clasamentului WTA, care în prezent ocupă locul 55 din cauza suspendării provizorii pentru dopaj, a apărut recent pe lista preliminară a jucătoarelor înscrise la turneul US Open din acest an, conform informațiilor publicate de Gazeta Sporturilor. Aceasta este prima dată când sportiva este inclusă în lista preliminară a unui turneu din anul 2023. Potrivit freelancerului Daniel Radu, citat de GSP, în ziua de marți, numele Simonei Halep nu figura pe lista participanților la turneul US Open.

La data de 24 iulie 2023, clasată pe locul 55 în clasamentul WTA, se află în continuare în statutul de „suspendată provizoriu”. Potrivit informațiilor furnizate de GSP (Gazeta Sporturilor), acest statut a fost menținut pe parcursul întregului an 2023, însă până în acest moment, numele ei nu a fost inclus pe alte liste preliminare.

Turneul US Open 2023 este programat să aibă loc în perioada 28 august – 10 septembrie. Cu toate acestea, din cauza suspendării provizorii, Simona Halep nu a mai putut participa la niciun meci oficial începând cu data de 29 august 2022, când a fost eliminată în primul tur al US Open din acel an.