Ce ținută a purtat românca mai bogată decât Ion Țiriac pe covorul roșu. Romina Gingașu a întors privirile (FOTO)

a primit titlul ca fiind românca mai bogată decât Ion Țiriac și a făcut furori pe covorul roșu la lansarea filmului „Ferrari”.

Ce ținută a avut românca

Ea are 34 de ani și s-a în 2021 și nu a putut lipsi de la lansarea filmului „Ferrari”, scrie

Evenimentul a avut loc în Londra și au participat mai multe vedete din lumea filmului și actorii s-au întrecut în ținute. Cu toate acestea, nici Romina nu s-a lăsat mai prejos și a pășit pe covorul roșu cu un costum negru în dungi, alături de o cămașă alb și bijuterii fabuloase.

View this post on Instagram

Filmul se va lansa pe 25 decembrie, chiar în ziua Crăciunului, iar apoi va apărea și în cinematografe.

Românca recomandă filmul

Romina a transmis că a văzut de paru ori filmul despre Enzo Ferrari, fondatorul companiei cu același nume. Ea a dat asigurări că lungmetrajul merită văzut și că actorii celebrii sunt doar unul dintre motivele pentru care ar trebui să-l urmărim. Penelope Cruz, Adam Driver sau Patrick Dempsey sunt doar câțiva dintre actorii care vor juca.

Pelicula va putea fi vizionată în cinematografele din România în luna ianuarie.

Regizorul a declarat că preferă să aștepte puțin mai mul până când va avea bugetul suficient de mare pentru a realiza filmul după placul lui.

„Am preferat să nu-l fac deloc decât să nu iasă așa cum îmi doream. Cei care am lucrat la film am făcut sacrificii. Adam Driver și cu mine am acceptat să renunțăm la o parte din onorariu, doi producători au munci fără a fi plătiți.”, a afirmat regizorul american”, a spus regizorul Michael Mann.