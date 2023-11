Romina Gingașu, dezvăluiri sincere despre problemele cu care se confruntă soțul ei, Piero Ferrari: „Îl consumă”

cu care se confruntă soțul ei, Piero Ferrari, proprietarul unei companii de mașini sport de lux evaluată la 6,3 miliarde de euro. Chiar dacă au un succes financiar uriaș, cuplul se confruntă cu stresul și presiunea vieții cotidiene.

„Avem și momente de liniște, avem și momente în care simți că totul o ia razna. Sunt probleme care vin zi de zi, dacă nu sunt juridice, sunt din Formula 1; dacă nu, sunt din producție. Întotdeauna există o problemă. Eu în primii ani credeam că așa va fi doar o perioadă și că o să se termine, dar au trecut șapte ani și nu s-au terminat.

Zi de zi e ceva nou. Nu ne referim la declarația fiscală pe care Piero o face și este unul dintre cei mai respectați oameni din Italia pe chestia asta. El mai are alte două companii, dar problemele din Formula 1 sunt cele mai grele până la urmă și pe care el le gestionează, dar îl consumă”, a mărturisit Romina Gingașu, potrivit .

Cuplul a făcut un calcul energetic al casei

„Dar când ai atât de mulți bani, de ce mai trebuie să muncești?”, a continuat Florin Negruțiu,

„Ce să faci, care e scopul în viață? De ce să nu muncești? Noi am închis piscina, pentru că am făcut un calcul energetic al casei și ne-am dat seama că piscina consumă cel mai mult și am închis-o.

Acum urmează ca Piero să pună panouri solare și o să o deschidă după aceea, în funcție de cât consumă energetic. Asta înseamnă responsabilitate față de tot, față de mediu, față de societate, față de tot în jurul tău”, a explicat soția lui Piero Ferrari, la Digi .