Cererea pe care fiul cel mare a Adrianei Bahmuțeanu a avut-o în instanță. Vedetei nu i-a venit să creadă. „Li se promite marea cu sarea”

a traversat o perioadă extrem de dificilă, imediat după ce fostul soț și tatăl copiilor ei, , a decedat în urma unui infarct. Deși vedeta s-a luptat din greu pentru ca cei doi copii minori ai ei, Eduard și Maximus, să locuiască alături de mama lor, băieții stau în continuare cu frații lor mai mari, Honorius și Silvius.

Adriana Bahmuțeanu a ajuns și în instanță pentru a-și lua copiii din casa fostului ei soț, însă judecătorii nu i-au dat câștig de cauză, iar Maximus și Eduard au rămas în locuința tatălui lor deși sunt minori. Ba mai mult, instanța a stabilit la finalul anului trecut un program strict de vizite periodice pentru vedetă. Jurnalista susține în continuare că influența fraților mai mari își spune cuvântul.

Adriana Bahmuțeanu a povestit că recent a rămas șocată de cererea pe care fiul ei în vârstă de 17 ani, Maximus. Băiatul urmează să împlinească 18 ani în toamna anului 2025.

„A făcut cerere să fie major mai devreme, ca să-l pună să semneze că îi dă toată averea fratelui mai mare. Frații lor îi bobinează ca să ajungă la 18 ani, că cel mare a cerut să se emancipeze. Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu. Eu m-am opus acestui lucru, i-am zis: «Așteaptă până crești, până te maturizezi și după aceea vezi tu ce faci că banii îți rămân ție într-un cont». Cine se atinge de banii aceia face pușcărie. Eu dacă iau un leu din acei bani, fac pușcărie, și frații lor mai mari la fel. Ei sunt doi adolescenți care sunt foarte ușor de influențat, acum li se promite marea cu sarea, mașini scumpe, fițe, figuri. Viața nu înseamnă doar mașini scumpe, fițe și figuri, știm mulți copii de bani gata care au pierdut averea părinților într-un timp scurt”, a spus Adriana Bahmuțeanu, pentru .

Adrianei Bahmuțeanu, surprinsă de termenii pe care cei doi copii ai ei îi folosesc

Cei doi fii ai Adrianei Bahmuțeanu, în vârstă de 17 și 13 ani, au surprins-o pe vedetă când au început să folosesc termeni juridici.

„Copiii au început să vorbească în termeni juridici, ei vorbesc de succesiune, de administrare bunuri, de emancipare, de niște lucruri juridice pe care nu le-am discutat niciodată”, a mai povestit vedeta.

După o lungă perioadă în care a fost doar tăcere între Adriana Bahmuțeanu și fiii ei, cei trei au reușit să comunice, deși, în continuare, se află în grija fraților mai mari.

„Am văzut astăzi luminița de la capătul tunelului, o să vă spun despre ce este vorba săptămâna viitoare, dar este bine. Ieri am vorbit cu ei, am început să comunicăm și am niște surprize și o să lăsăm timpul să le rezolve.

Avem legi în această țară care sunt încălcate de părinți sau membri ai familiei care zugrăvesc ceilalți părinți în culori de monstru. Asta trebuie să înceteze, avem o lege nouă, ea trebuie doar aplicată. Trebuie ca instituțiile statului să-și facă datoria, iar aici, din păcate în cazul meu, instituțiile statului au stat în pasivitate, dar lucrurile se vor rezolva”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu.

„Dorința mea este să le conserv această avere de la tatăl lor”

Jurnalista speră ca acest conflict să se încheie, iar copiii ei să ajungă să beneficieze de ce le-a lăsat tatăl lor.

„Acum cu ajutorul lui Dumnezeu sper că am reușit să fac niște lucruri, în așa fel încât atunci când acești copii vor deveni adulți, vor trece de perioada asta turbulentă a adolescenței lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Ei să beneficieze de ceea ce a mai reușit să le lase tatăl lor, că ajunsese cam la sapă de lemn. El a murit săracul de supărare pentru că pierduse afacerile, dar ceva a mai rămas, un apartament, o casă, să nu o ia de la zero […]. Eu îmi iubesc mult copiii și le vreau binele și tocmai din acest motiv, dorința mea este să le conserv această avere de la tatăl lor” , a încheiat vedeta.