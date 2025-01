CRBL și Elena Vîșcu au custodie comună, dar fiica lor decide la cine stă: „Hârtia aia e egal cu zero. Deja are 14 ani, nu pot s-o duc cu forța nicăieri”

Elena Vîșcu a povestit cum i-a fost de CRBL, de ce s-a și cum se simte Alessia, fiica lor în vârstă de 14 ani, pentru care au custodie comună.

Elena Vîșcu, despre divorțul de CRBL

„A fost de comun acord. A fost luată o decizie de doi oameni adulți și au hotărât împreună că gata. Ce e în interiorul unui cuplu știu doar ei doi și cred că așa ar trebui să rămână.

De fiecare dată am punctat și am spus că într-un cuplu, într-un parteneriat amândoi, nu există unu să fie mai nu știu cum și altul mai nu știu cum. Da, într-adevăr, poate procentele diferă. Unu poate e mai vinovat, unul mai puțin, dar amândoi sunt vinovați, asta e clar. Viața de cuplu, de familie, de el și ea nu este ușoară. Este o muncă constantă, eu așa cred. Primul an, al doilea an, al treilea este totul roz și flori și bomboane, după aceea este muncă pentru că na… viața”, a spus Elena Vîșcu, pentru .

În privința Alessiei „a fost mai dificil”, a admis ea, și „încă mai lucrăm la capitolul ăsta”.

CRBL și Elena Vîșcu au custodie comună

Întrebată dacă a rămas în relații bune cu CRBL sau se limitează strict la ce ține de Alessia, ea a răspuns: „Ce ține de Alessia. Eu nu am ce să discut decât ce ține de Alessia și binele ei”.

„Custodia este comună. Există o hârtie scrisă, dar degeaba e hârtie scrisă când copilul decide. Deja are 14 ani, eu nu pot cu forța s-o duc nicăieri. Noi avem o comunicare, n-am o limită: vii acum, nu vii acum. Nu există! Da există o hârtie, dar hârtia aia pentru mine e egal cu zero. Când vrei să vii, vii! Adică e libertate. Sunt pentru o comunicare sănătoasă pentru că eu cred cu tărie într-o relație sănătoasă și cu tata și cu mama. Adică așa poți să crești un copil sănătos și întreg”, a mai spus Elena Vîșcu.

Ea a mai precizat că a fost chiar decizia Alessiei să se mute la Chișinău: „În octombrie. Ea mi-a cerut să facem asta. A fost dorința ei. Eu am zis că stai, cum să ne mutăm și atunci am testat școala. Eu nu iau decizii de nebună, de am luat-o razna, gata, nu! Totul este foarte bine gândit pentru binele copilului. Am testat. Am fost câteva zile. Prima ei vorba a fost: “Mama, oamenii sunt geniali. Îmi place foarte mult!“ Și am zis ok, copilul meu este calm, liniștit, învață, îi place. Și atunci când ea este bine, eu deja zbor”.