Cum a intrat Anca Dinicu la facultatea de teatru. Actrița a recunoscut ce a făcut

a făcut o mărturisire legată de modul în care a fost es admisă la facultatea de teatru și ce probe a trebuit să treacă pentru a putea urma aceste studii.

A fentat pentru a trece o probă de admitere

Anca Dinicu, de 34 de ani, a absolvit Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, apoi a urmat un master în Arta Actorului. A urcat pe scnenă pentru prima data în 2012, unde a jucat în spectacolul „Boeing-Boeing”. Apoi, a început și a fost integrate în emisiunea „În puii mei”, conform

Actrița a participat de curând la un concert de-al Deliei unde a devăluit ce a făcut pentru a lua proba de canto de la admiterea de facultate. Ea a ales să fenteze proba pentru că simțea că nu are un talent la muzică.

„Chiar da, fără voia Deliei, noi (nr. împreună cu Ioana State) ne-am gândit să-i facem un momențel și să-i stricăm concertul. Îți dai seama că glumim. Ioana are voce, eu nu. Chiar nu am. Pe cuvântul meu. Chiar nu cânt. La admiterea în facultate am fentat”, a declarat Anca Dinicu.

Ce a făcut Anca Dinicu la admitere

Astfel, pentru a se asigura că trece proba, actrița a ales să cânte o melodie de copii, reușind să fie admisă.

„Hai mă că avem voce. Ai fentat cu o colindă sau cu ce?”, a întrebat Ioana State.

„Nu o colindă, din asta de copii am cântat. O melodie din asta cu ‘tra la la’. Melodie din asta pe care nu trebuie să știi să o cânți, trebuie doar să te miști și să te faci că o știi”, a răspuns Anca.

Actrița spune că este tentată să joace într-un muzical, doar că știe că ar avea nevoie de pregătire, de lecții de canto.

„Dacă aș fi cântat, da. Iar pe dans nu mai zic. Că eu și stau bine cu picioarele. Ne reparăm și facem. O să iau niște lecții de canto, mă mai duc pe la fizioterapie și facem. Mai scrie și niște glume bune în musical, ca să combinăm, să aducem tot ce putem, adică să fie top”, a adăugat Anca Dinicu.