Anca Dinicu a devenit mămică. Ce nume poartă fiul ei și cum s-a dat de gol actrița

Dacă de ziua copilului, , își anunța fanii că așteaptă un copil, celebra actriță a anunțat recent pe rețelele de socializare că a născut. Anca și partenerul său sunt părinții unui băiețel, al cărui nume, aceasta l-a dezvăluit, mai mult sau mai puțin, nevoit.

„De vă spun că așteptăm un copil. Eu și cu tipul ăsta din spatele meu. Mai bine să aflați de la mine decât de la vreo mătușă care a auzit de la o nepoată. Bun, acum că știți, stau liniștită. Sărbătoriți frumos copilul din voi cu orice ocazie. La mulți ani!”, a fost mesajul postat de Anca Dinicu, pe 1 iunie.

Ce nume au ales Anca Dinicu și partenerul ei

Anca Dinicu a fost susținută de persoanele dragi din viața ei, dovadă fiind și videoclipurile pe care le-a postat pe Instagram, în care arăta florile și mesajele primite. Se pare că vedeta a ținut nașterea secretă, însă, odată cu aflarea veștii, felicitările și uralele au început să curgă.

Mai mult, actrița a și dezvăluit numele bebelușului, atunci când, a fotografiat felicitarea primită de la Monica Munteanu, în care erau scrise cuvintele:

„Viața începe astăzi, felicitări pentru noua postură de mămică și bun venit acasă lui Radu! Te iubim.”

Alegerea numelui a fost un proces complicat pentru cuplul lor

Cu ceva timp în urmă, actrița spunea că îi este extrem de indecisă în ceea ce privește numele fiului lor și ajunsese să întocmească o adevărată listă cu posibile variante, potrivit .

„Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael. Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic. Constantin sigur rămâne”, a povestit actrița.