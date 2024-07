Cum arată și cu ce se ocupă părinții Ramonei Olaru. „Ăsta e adevărul”

a fost mereu sinceră și nu i-a fost niciodată rușine cu mediul ei de proveniență, nu s-a ferit să vorbească de el, dar a avut ambiția să își depășească singură statutul social.

Cu ce se ocupă părinții Ramonei Olaru

nu a avut o copilărie ușoară. Ea a spus că familia ei nu avea o situație financiară bună și că a fost nevoită să muncească de la o vârstă fragedă de la 12 ani la o fermă din orașul natal. Apoi, s-a hotărât să facă ceva pentru un trai mai bun și a început cariera în televiziune, conform

Chiar dacă ea este acum renumită și cunoscută, părinții ei au rămas la fel de muncitori ca și înainte. Vedeta a transmis că părinții ei s-au mutat de la ferma unde locuiau în trecut și se ocupă de gospodărie și de munca la câmp.

„Părinții mei au fost și sunt în continuare muncitori. Ei munceau la o fermă de animale. Ăsta e adevărul. Eu sunt directă și sinceră. Nu vreau să spun lucruri pe care nu le cred sau nu sunt adevărate.

Ai mei nu mai locuiesc acolo. S-au dus într-un sat din apropiere. Asta s-a întâmplat atunci când m-am mutat eu în București. Acum vreo 13-14 ani. Am fost să văd ce se mai întâmplă, pentru că totul era în paragină. Ferma unde eu am crescut era în mijlocul câmpului.

Practic era o fermă de animale și muncitorii care își duceau activitatea acolo locuiau lângă, vorbim de 10-15 locuințe. Acolo am locuit o mână de oameni până am făcut eu 20 de ani.”, a povestit asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani în cadrul podcastului moderat de Nasrin Ameri.

Asistenta TV își ajută părinții

Chiar dacă are o situația financiară foarte bună, asistenta TV nu a uitat de părinții ei și a mărturisit că îi ajută, că le trimite constant sume de bani pentru a se putea descurca.

„Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și, mai am câte un moment, seara când ajung acasă și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu.

Deși nu am fost așa cu Divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum.”, spunea, în urmă cu ceva timp, Ramona Olaru.