Ramona Olaru dă de pământ cu milionarii Capitalei. Ce spune asistenta TV despre aceștia: „Sunteți ultimii fraieri”

De-a lungul timpului, Ramona Olaru când a făcut unele afirmații. Așa a făcut și acum, însă i-a avut în vizor pe milionarii de pe social media. Ea s-a făcut remarcată prin intermediul aparițiilor la TV, ca asistentă la „Neatza cu Răzvan și Dani”, deși a pornit de la 0, fără să știe că se va putea bucura vreodată de succesul din prezent.

Ce le-a transmis Ramona Olaru milionarilor din București

Asistenta de la Neatza și a dat cărțile pe față. În cadrul ediției de luni, 4 martie, a matinalului de la Antena 1, Ramona Olaru le-a transmis un mesaj acid „milionarilor” din București.

Ramona Olaru nu a mai suportat ipocrizia oamenilor care pe Internet susțin că sunt „cineva”, iar în realitate nu este așa. Din punctul ei de vedere, această categorie de persoane este formată din bărbații care pretind că sunt milionari pe Internet.

„Eu dacă postez pe Instagram mesaje sau filmulețe triste, nu înseamnă că sufăr. Așa cum nici voi dacă vă postați milionari sau șmecheri nu sunteți. Sunteți ultimii fraieri sau ultimii pârliți. Există acum un paradox financiar pe care greu îl înțeleg, mai ales pe zona de Nord a Capitalei. Cu cât ești mai bogat, cu atât devii mai ieftin. Am gândit-o după ce am fost la unul dintre restaurantele de lux și un milionar s-a descălțat sub masă. Nu a avut nicio problemă”, a spus Ramona Olaru, potrivit .

De ce a refuzat asistenta de la Neatza să meargă la Asia Express

În cadrul unui interviu, Ramona Olaru . Chiar dacă a primit oferte din partea America și Asia Express, ea a refuzat de fiecare dată. Ramona a avut o copilărie destul de grea, cu multe lipsuri, fiind nevoită să muncească la câmp pentru a-și face rost de bani de buzunar.

„Nu vreau să mă duc în Asia sau, după caz, America Express, pentru că sunt crescută la fermă fără toate neajunsurile, fără mâncare, fără dormit, fără apă caldă, fără căldură, fără toate cele. Deci pentru mine nu ar mai fi o provocare. Nu mi se pare că mă duc în ceva: uau, ce fac eu aici? Ar fi așa: ok, așa și? Plus de asta nici nu am o persoană de bază cu care măcar să mă duc să fac caterincă, să fac un show extraordinar”, a mărturisit ea.