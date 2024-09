Cum se înțeleg Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, după aproape un an de la divorț. Prezentatoarea TV a dat din casă: „Cum am mai spus, rămânem părinții lui Zian”

În vârstă de 37 de ani, Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară. După șase ani de căsnicie cu Andrei Neacșu, bărbatul , vedeta a anunțat anul trecut că mariajul lor a ajuns la final.

Ilinca Vandici, dezvăluiri despre divorţul de Andrei Neacșu

Ilinca Vandici se numără printre vedetele care a fost întotdeauna sinceră cu privire la momentele grele prin care a trecut.

De curând, aceasta a dezvăluit că separarea de tatăl fiul său nu a fost deloc ușoară. Mai mult, prezentatoarea TV a precizat că a avut nevoie de timp să înțeleagă tot ceea ce se întâmplă.

„E normal ca o separare să fie dureroasă și e foarte sănătos să accepți acea stare, acele emoții, să le înțelegi, nu să disimulezi… Disimularea îți poate aduce posibilitatea să te scoți din starea care nu-ți place pentru un timp, , rămâne acolo cu tine oriunde te-ai duce și orice ai face. Ba mai mult, poți chiar să o îngropi, dar asta te va duce la îngreunarea bagajului cu emoții reprimate și, la un moment dat, când poate te aștepți cel mai puțin, ele vor ieși toate la suprafață.

Deci, cea mai bună alegere ar fi să îți iei deciziile cu claritate, să ți le asumi cu maturitate și să accepți, cu blândețe și toleranță pentru tine în primul rând, ce vine după… Am avut procesul meu de doliu, de înțelegere, de acceptare și vindecare. Având o profesie prin care, în primul rând, îi bucuri pe oameni, e normal că au existat momente în care am zâmbit, în care m-am concentrat pe lucrurile luminoase, chiar dacă, punctual, nu eram într-o situație care să-mi aducă zâmbetul pe buze. Dar au fost și perioade în care m-am arătat oamenilor, în momente-cheie, împărtășind din experiențele, din vulnerabilitățile mele”, a declarat aceasta pentru .

„Nu a fost ușor, însă nici nu aș vrea să dramatizăm. Sunt atâtea mame singure cu o situație mult mai dificilă decât a mea care dau zilnic dovadă de responsabilitate, curaj, putere, determinare, iubire, înțelegere, toleranță și pe care le apreciez enorm. Ele sunt adevăratele eroine ale vremurilor noastre, ele sunt cele care merită toată aprecierea, susținerea și respectul nostru. Ele ne dovedesc că orice este posibil și că Dumnezeu e mereu prezent cu atingerea lui divină în cele mai dificile situații”, a mai spus Ilinca Vandici.

Ce relație are cu fostul soț la aproape un an de la divorț

Acum, la aproape un an de la separarea de Andrei Neacşu, vedeta susține că cei doi au o relație bună. În plus, ea este fericită că bărbatul .

„În ceea ce ne privește, Andrei e prezent în viața copilului, bunicii paterni și mama mea, de asemenea, și da, am apelat și la ajutorul unei bone pentru momentele în care e necesar. În majoritatea timpului, sunt alături de copilul meu, și e minunat să fie așa. Am fost și sunt prezentă fizic, emoțional, spiritual în viața lui și ne bucurăm împreună de toate etapele evoluției sale. Ne-am creat amintiri superbe, ritualuri, momente frumoase și ne trăim viața în armonie, iubire și înțelegere”, a mărturisit prezentatoarea.

„Cum am mai spus, rămânem părinții lui Zian și bineînțeles că vom fi mereu alături de el. Cred că este o perspectivă sănătoasă și matură din care am acționat și vom acționa în continuare în ceea ce privește viața copilului nostru. Am și declarat la momentul anunțului divorțului că ne veți mai vedea împreună din postura de părinți și cred că așa e normal și înțelept, nu mi se pare nimic ieșit din comun în asta. Bineînțeles că deciziile în ceea ce-l privește pe Zian sunt discutate, analizate și luate de comun acord. Și tocmai pentru că Zian are deja 6 ani și jumătate, el e cel care în marea majoritate a timpului decide și alege ce vrea să facă, unde vrea să meargă, dar mereu îl îndrum și vorbim. Are o personalitate puternică, după cum probabil ați observat la shooting. Îmi și place să-l responsabilizez de acum, să fie conștient de faptul că are dreptul de a decide și, de asemenea, că trebuie să-și asume consecințele deciziilor luate… E o responsabilitate mare oricum și pentru mine și mereu adun informații astfel încât să fac tot ce este mai bine pentru el”, a încheiat Ilinca Vandici.