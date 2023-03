Dan Negru a reacționat, din nou, la automatizarea caselor de marcat din magazine: „Noi suntem roboții cu capul plecat”

, din nou, la decizia lanțurilor de magazine care au decis înlocuirea casierilor cu casele de marcat self service. Prezentatorul spune că în realitate problema este alta, oamenii ar trebui să își ceară drepturile.

Dan Negru: „Cu patronii suntem mielușei. Noi suntem roboții cu capul plecat”

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Dan Negru a publicat un nou mesaj în ceea ce privește concedierea casierilor. El consideră că vina este a celor care refuză să se facă auziți și care acceptă salariul pe care îl primesc, chiar dacă șefii câștigă bani grei pe urma lor.

„Vreo 2-3000 de lei căștigă un casier la supermarket. Ăsta e subiectul, nu roboții. Roboții sunt pista falsă, fenta după care m-am dus și eu!

N-am văzut casieri care să-și ceară drepturile in stradă, să pună presiune pe patronii care au profituri comparabile cu orice altă țară europeană dar le oferă salarii la jumate. Bugetari am văzut! Cu statul român ne permitem orice.

Să-l hulim, să-l umilim, să ieșim in stradă împotriva lui. Cu patronii suntem mielușei. Am fost mereu așa. In perioada interbelică, in anii ’30, in Anglia venitul național pe cap de locuitor era 378 dolari, in Germania era 338 dolari. La noi era 76 de dolari. Noi suntem roboții cu capul plecat pentru că ceea ce permiți o dată va continua și altă dată!”, a scris Dan Negru pe Facebook.