Dana Rogoz a răbufnit în cazul Evei Măruță, criticată după interpretarea rolului în „Tati part-time” / Ce spune actrița după 35 de ani de carieră: „Am devenit Abramburica la 9 ani”

Dana Rogoz, una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, a făcut primele declarații, după ce Eva Măruță, fiica lui Cătălin și a Andrei, publice din țară și pe rețelele de socializare în urma , vizionat până acum de peste 200.000 de persoane.

Recent, Dana Rogoz a publicat, pe Facebook, un text în care s-a arătat a fi deranjată de situația Evei Măruță, chiar dacă actrița nu a menționat numele acesteia, după ce a fost criticată pentru interpretarea ei în producția „Tati part-time”.

Ce părere are Dana Rogoz despre cazul Evei Măruță

„Să te apuci să înjuri un copil pe internet, în timp ce fluturi steagul „libertății de exprimare”, este pur și simplu grețos”, a scris Dana Rogoz, pe Facebook. În continuarea mesajului, actrița a povestit că la vârsta de 9 ani a devenit Abramburica, așa cum este cunoscută de publicul larg.

„Am urcat pe scenă de la vârstă de 3 ani. Am devenit Abramburica la vârstă de 9 ani, adică exact vârstă pe care o are acum unul dintre copiii mei. De foarte multe ori în copilăria mea am fost întrebata „ce sunt părinții?”, de către alți adulți, probabil părinți la rândul lor, care porneau de la premiza că sigur vreunul dintre părinții mei e cel puțin actor, regizor sau mare producător de televiziune”, a mai scris actrița.

Pe atunci, cu un episod aproape la fel ca cel al Evei Măruță. Ea a fost întrebată de mai multe persoane dacă părinții ei sunt actori, regizori ori producători de televiziune.

„Ei bine, dezamăgirea se așternea imediat pe față lor când le răspundeam că „nu, părinții mei sunt ingineri chimiști.” Ba unii chiar insistau cu „nu se poate, atunci altcineva în familie…?”, „Nu, absolut nimeni din familia mea nu a mai avut vreodată legătură cu domeniul artistic…”, a mai adăugat ea, pe Facebook.

Dana Rogoz, deranjată de atitudinea celor care au criticat-o pe Eva Măruță

Prin mesajul publicat pe rețeaua de socializare, actrița a ținut să mărturisească că multe persoane critică atunci când nu sunt mulțumite de viața lor. Criticile vor veni indiferent de performanța de care dai dovadă într-un domeniu, pentru că oamenii judecă oricând.

„De-a lungul celor 35 de ani de când sunt în fața publicului, am lucrat cu actori extraordinari, ai căror părinți erau artiști extraordinari. Sunt convinsă că și ei au avut de suferit pe subiectul asta și au învățat, de nevoie, să treacă peste bârfele din culise. Concluzia e că unii oameni triști, nemulțumiți de vieților lor, te vor judeca oricum, indiferent de cât de performant ajungi să fii într-un domeniu și indiferent de istoricul pe care îl ai”, a mai transmis ea.

„Ce ar trebui să fac dacă aș vedea că unul dintre copiii mei are o înclinație către domeniul asta?”

Dana Rogoz este mamă a doi copii, iar acum, după toată experiența Evei Măruță, se gândește cum ar trebui să procedeze dacă Vlad sau Lia și-ar dori să devină actori.

„E prima oară când mă gândesc mai serios ce aș face dacă vreunul dintre copiii mei ar vrea să aleagă drumul pe care am mers eu.

Ce ar trebui să fac dacă aș vedea că unul dintre copiii mei are o înclinație către domeniul asta? E normal că tocmai eu să le ofer mai puține șanse copiilor mei, decât mi-au oferit mie părinții, care nici măcar nu aveau legătură cu lumea asta? Tocmai eu care știu acum cât de important a fost să am susținerea părinților pe acest drum, încă de când eram foarte mică?

E firesc să fiu mentor pentru alți adolescenți care visează să devină actori, să lucrez cu atât de mulți alți copii, ajutându-i de fiecare dată cu sfaturi, în baza experienței personale, dar cu ai mei nu?”, a mai scris actrița.