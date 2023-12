Întâmplare neașteptată în Zanzibar! Dana Rogoz a fost oprită de Poliție / Ce s-a întâmplat în vacanța actriței: „Ăsta ne e stilul”

ce i s-a întâmplat în vacanța de familie din Zanzibar. Actrița a avut parte de o situație neașteptată, fiind oprită de poliție. Acum câteva zile, Dana Rogoz, soțul ei, Radu Dragomir și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, au plecat în vacanță în Zanzibar.

Dana Rogoz, oprită de Poliție în Zanzibar

Fiind o fire activă pe rețelele de socializare, primele impresii încă de când ea și familia au ajuns în vacanță.

„Și am ajuns în Zanzibar! Am aterizat pe la 4 dimineața, am trecut repede de toate formalitățile de la vama, ne-am bucurat că ne-au ajuns și bagajele (spre deosebire de revelionul trecut) și ne-am suit în mașină pe care am închiriat-o din țară și pe care o va conduce Radu, cu un permis de conducere local temporar, obținut de aici. În felul acesta vom avea mai multă libertate de mișcare. Știți doar că asta ne e stilul”, a mărturisit Dana Rogoz.

Dana Rogoz a fost oprită de poliție la ora 05:00 dimineața, pentru un control de rutină. Totul s-a încheiat cu bine, pentru că autoritățile le-au verificat actele, iar apoi le-au zâmbit prietenos.

„Ne-a oprit și poliția pe la 5 dimineața, pentru un control de rutină. După ce ne-au verificat actele, ne-au lăsat să plecăm foarte repede, zâmbindu-ne prietenos. Ne-am cazat la Sunshine Marine Lodge, pentru primele 3 nopți. E superbă cazarea!

Căsuțe de lemn cu stuf deasupra, împrăștiate într-o grădina minunată, cu un restaurant micuț chiar pe plajă, unde cină se ia la lumina lumânărilor. Încă nu reușesc să îmi odihnesc ochii și să pot cuprinde atâta frumusețe, dar știu sigur că îmi doream enorm de mult o astfel de vacanță”, a mai scris ea pe Facebook.