Daniela Crudu și-a botezat băiețelul. Cum a arătat rochia pe care a purtat-o fosta asistentă TV

și-a botezat băiețelul sâmbătă, 6 iulie. După slujba de la biserică, fosta asistentă de televiziune și-a invitat prietenii la o petrecere, unde s-au distrat până după miezul nopții.

Cum s-a desfășurat petrecerea de botez a micuțului

Daniela Crudu și-a botezat băiețelul, Dominic Gabriel, pe 6 iulie. Evenimentul a început cu o slujbă religioasă la biserică, la care au participat familia, nașii și prietenii apropiați. Daniela Crudu a strălucit într-o rochie bleu, foarte scurtă și decoltată, acompaniată de tatăl copiilor ei, îmbrăcat în alb, cu o cămașă cu buline negre și pantaloni simpli, potrivit

Vezi această postare pe Instagram

După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat spre un local de lux, unde au fost întâmpinați cu preparate culinare speciale și muzică live oferită de o trupă de lăutari. Decorul a inclus un panou special cu baloane și numele fiului sărbătorit, Dominic Gabriel.

În luna mai, a adus pe lume cel de-al doilea copil, iar bucuria momentului a fost împărtășită cu fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare. „Duminică, 05.05.2024, s-a născut în ziua de Înviere brunețelul meu. Mulțumim!”, a scris Daniela Crudu la fotografia cu fiul ei, publicată pe rețelele de socializare.

Câți bani câștigă Daniela Crudu din Only Fans

În anul 2022, ea și-a făcut un cont pe platforma pentru adulți Only Fans, unde abonații plătesc 20 de euro pe lună pentru a accesa conținutul postat de vedetă. Deși au circulat zvonuri că ar câștiga 70.000 de dolari lunar din această activitate, Daniela Crudu a negat aceste informații într-un interviu pentru Cancan.

„Nu e chiar aşa cum vorbeşte lumea. Eu sunt mulţumită de câţi bani strâng din Only Fans, altfel nu făceam asta. Dar 70.000 de dolari lunar… mă faci să râd! Ar fi bine să reuşesc eu asta! Dar nici măcar nu mai intru atât de des de când sunt însărcinată, e şi normal să se întâmple asta”, a declarat Daniela Crudu, care e încântată de prestația ei pe Only Fans. „Da, este o activitate care îmi place să o fac. De fapt, platforma este doar pentru vedete. Eu am văzut asta prin străinătate. Vedetele caută să fie foarte active pe această reţea socială şi au succes. Pentru fetele simple, există cu totul alte alternative”, a mai spus fosta asistentă de televiziune.

Daniela Crudu nu este singura vedetă românească activă pe această platformă. Printre celebritățile care au ales să își creeze cont pe Only Fans se numără și cântăreața Anda Adam și Larisa Drăgulescu, fosta soție a gimnastului devenit antrenor Marian Drăgulescu.