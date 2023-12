Daniela Crudu este din nou însărcinată. Fosta asistentă tv mai are o fetiță de aproape 1 an

că este din nou însărcinată, păstrând această veste secretă pentru câteva luni. Vedeta a surprins fanii distribuind imagini cu burtica sa de gravidă și apărând în public cu ea mărită. Se pare că a rămas însărcinată la scurt timp după nașterea fetiței sale, Daiana Maria. Relația ei cu iubitul său pare să fie în continuare perfectă, iar cuplul a decis să aducă încă un membru în lume.

Daniela Crudu este din nou însărcinată

Vestea bucuroasă a fost confirmată chiar de către cei apropiați vedetei, care sunt promotorii unei companii de modă online. Această firmă a distribuit o imagine cu fosta asistentă TV, însoțită de un mesaj frumos, scrie .

„Graviduța superbă Daniela Crudu poartă treningul nostru din catifea”, se arată în postarea făcută de firma de haine, unde Daniela Crudu este model.

Fosta asistentă tv a născut o fetiță în luna mai a acestui an

în luna mai a acestui an, aducând pe lume o fetiță numită Daiana Maria. Deși a născut înainte de termen, totul a decurs bine. Recent, Daniela a vorbit despre provocările post-natale, iar acum fanii așteaptă cu interes detalii despre această nouă bucurie în viața ei.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță”, dezvăluia Daniela Crudu, în emisiunea lui Capatos.