Daniela Gyorfi, în sevraj, după cura de slăbire. Care este cel mai puternic drog alimentar al corpurilor noastre

și nu ezită să își arate formele ori de câte ori are ocazia. Mereu a fost o ambițioasă și spune că ține o dietă drastică pentru a arăta cum își dorește.

La ce aliment a renunțat definitiv Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi este mama unei fetițe adolescente, dar întoarce capetele tuturor atunci când apare la vreun eveniment. pentru a-și păstra tonusul, vedeta a vorbit deschis despre cât de greu este să se abțină uneori de la dulciuri.

„Ca orice fată, ca orice femeie, am grijă la ce mănânc. Asta nu înseamnă că nu mănânc și eu cartofi prăjiți, că nu mănânc dulciuri, dar nu exagerez. Când văd că am sărit calul, iau o pauză.

Important nu este să nu mănânci. Important este să faci sport, eu fac și tratamente corporale. Am renunțat la zahăr de anul trecut și îmi este mult mai bine. Mi-a fost rău în primele două săptămâni.

Mi-a fost foarte rău și mi-a spus doamna doctor: Zahăr nu mai mănânci? Da! De la zahăr este. Mi-a spus că zahărul este cel mai mare drog, cel mai mare pericol pentru sănătate. Nu mai pun zahăr în cafea cum puneam înainte, mă feresc de el.”

Daniela Gyorfi e destul de mulțumită acum de corpul său

„Nu pot să spun că mamă ce schimbări sunt. Tot am celulită, dar sunt ok. La vârsta mea, mă bucur că nu m-am îngrășat. Am 55 de ani pentru cine nu știe. Dar toate femeile care au peste 45 de ani în ziua de azi, pentru cele care chiar contează cum arată și să și vrea, aici e lupta, după 45. Că așa la 30 de ani… Și este păcat să nu faci ceva pentru tine dacă poți.”