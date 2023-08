Daniela Gyorfi povestește cum și-a prins soțul vorbind cu alte femei: „Pe bărbatul meu îl mai iubea cineva”

Daniela Gyorfi și George Tal formează un cuplu, fără a fi căsătoriți cu acte, iar împreună cei doi au o fiică, Maria, pe care o iubesc nespus.

Într-un interviu recent, nu s-a sfiit să dezvăluie că în relația ei nu a fost mereu totul roz.

George Tal i-a fost infidel Danielei Gyorfi

a povestit că în urmă cu ceva timp s-a despărțit de George, din cauza infidelității lui. În cadrul emisiunii moderate de Bianca Drăgușanu, vedeta a fost întrebată dacă îi caută în telefon partenerului ei.

„Spre deosebire de el care are 10 parole, el are acces la Whats App-ul meu. Dacă eu aș căuta în telefonul lui George ar fi război. Noi ne-am mai certat. Acum ani de zile l-a mai sunat și eu am deschis telefonul și m-am uitat să văd cine este. Am găsit niște mesaje care m-au deranjat. Dacă el nu era inteligent și îmi demonstra că sunt pasagere…Eu nu l-am prins în fapt. (…)

Pe bărbatul meu îl mai iubea cineva, i-a scris „te iubesc”. Deși, eu sunt mândră, vrei să iau un prost? Eu am fost despărțită de George vreo doi ani de zile, el a stat separat și eu cu mama mea. A avut timp să se gândească ce alege. Nu sunt ca alții să zic ce sigură sunt eu pe căsnicia mea. Eu mă cert cu George, eu sunt mai rea, dacă am ceva, susțin până la capăt. I-am zis să nu mă jignească, că eu sunt balanță și nu mă despart de el din lucruri mari, ci din lucruri mărunte”, a declarat Daniela Gyorfi, potrivit .