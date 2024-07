De ce Adda nu se mai înțelege cu CRBL? Care a fost motivul pentru care cei doi au întrerupt orice colaborare

a fost invitată la podcastul lui Teo Trandafir, unde a povestit printre altele și care este relația pe care o are cu CRBL și de ce cei doi au întrerupt orice colaborare.

De ce s-au certat Adda și CRBL

Artista a povestit în cadrul podcastului că între ea și CRBL s-a iscat un scandal după ce, la un moment dat, când colaborau pentru o piesă, artisul ar fi umilit-o, motiv pentru care ea a renunțat să mai lucreze cu acesta, potrivit

„Eu trebuia să cânt un refren, nu era ceva complicat. Și el s-a supărat pe mine că de ce așa… și m-a scos. Deci eu eram la Forza Zu cu momentul meu și după care, el m-a scos. Am aflat atunci, în ziua aia că eu nu mai intru pe scenă. Și a pus o poză cu mine, dar eu eram lângă scenă. Mi-a zis “Nu mai urci pe scenă, că nu mai vreau eu.” A fost o chestie, a vrut să îmi dea el mie peste nas atunci. Am suferit tare, pentru că eram la început (…) Plus că și eu am compus la piesele respective și te doare, ca artist la început de drum, care ai nevoie de expunere. Să fii dat așa la oparte…”, a povestit Adda în podcast la Teo Trandafir.

CRBL i-a dat un mesaj prin care și-a cerut scuze după trei ani

Adda a povestit cu lux de amănunte ceea ce s-a petrecut între cei doi artiști.

„M-a sunat și mi-a spus că nu este posibil să am eu două momente (n.r. într-o emisiune). Să mă întorc acasă, căci altfel va face scandal. Așa că m-am întors plângând, dar asta nu avea să fie tot.

La Forza ZU, când mă pregăteam să întru pe scenă din nou, am dat nas în nas cu CRBL. Mi-a spus că nu voi urca pe scenă cu el, pentru că nu am fost la toate repetițiile.

Mi-a spus că mi-a lăsat vocea pe piesă și în momentul în care va intra refrenul o să apară o poză cu mine, deci nu mai era nevoie să urc. Am simțit că îmi pică cerul în cap, îmi venea să-l bat, să urc pe scenă și să-l arunc în mulțime”, a povestit Adda, potrivit spynews.

După trei ani de la acel eveniment, CRBL i-a dat un mesaj prin care și-a cerut scuze.

„Nu a spus nimic trei ani, apoi m-am trezit cu un mesaj de la el în care și-a cerut scuze pentru tot”, a mai spus Adda cu câțiva ani în urmă.