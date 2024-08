De ce nu mai merge Marcel Pavel pe litoralul românesc. „Nu stau să se uite unul-altul la mine”

s-a întors de curând dintr-o vacanță din Tunisia unde a fost cu familia sa. Artistul a declarat că nu își mai dorește să își petreacă vacanțele pe litoralul românesc din mai multe motive, drept pentru care alege destinații precum Grecia, Turcia sau chiar Maldive.

De ce nu merge pe litoralul românesc

De mai mulți ani, pus piciorul pe litoralul românesc și a preferat vacanțele de peste graniță, lucru pe care l-a făcut și în această vară. De curând, s-a întors din vacanța din Tunisia, unde a stat șapte zile, informează

„Abia ce-am venit din vacanță, din Tunisia. Am fost și cu fata, băieții nu mai merg cu noi. Am stat șapte zile. Am fost pentru prima oară aici. Totul a fost ok, dar nu pot spune că-i destinația mea preferată”, a declarat artistul.

Marcel Pavel a dezvăluit și care este motivul pentru care nu își mai dorește să meargă pe litoralul românesc.

„Pe litoralul nostru nu, nu mai vreau. Fiind persoană publică, nu stau să se uite unul-altul la mine, că m-am îngrășat sau că am șapca pusă într-o parte. Trebuie să dau jos vreo zece kilograme. Dar asta contează mai puțin, important este să fiu sănătos. Iar la Mamaia e destul de scump, o sticlă bună de șampanie e mai scumpă ca-n Turcia. Ca să fac așa, o comparație”, a spus artistul.

Destinațiile de vacanță preferate de artist

Când vine vorba de călătorii, Maldive rămâne locul preferat al artistului și a transmis că va mai merge acolo când își mai permite financiar. Dar, nici Grecia sau Turcia nu îi displac pentru că are prilejul de a sta izolat, liniștit, pentru că nu l-ar recunoaște lumea.

„Prefer destinații precum Maldive, care a fost cea mai frumoasă locație în care am ajuns, sau Bali, sau Seychell. Dacă nu, Grecia, Turcia, undeva unde să stau liniștit, mai izolat”, a mai adăugat Marcel Pavel.