Delia șochează din nou pe rețelele sociale: „Nu-mi plac oamenii care merg încet, am o problemă cu ei”

, aventurile în natură și este extrem de activă. Ea nu înțelege de ce unii oameni merg încet pe stradă, cu excepția celor cu motive întemeiate, precum probleme de sănătate sau lipsa spațiului pentru a se mișca eficient. Artista explică de ce nu înțelege atitudinea persoanelor din jurul său.

Delia, declarații șocante pe rețelele sociale

„Mie nu-mi plac oamenii care merg încet, am o problemă cu ei, nu înțeleg de ce ai merge încet, eu mă mișc repede. În condițiile în care se poate, în care ai spațiu și ești perfect sănătos, ca să nu.. în condiții normale, în care ei merg încet. Nu am avut această percepție când eram mică, nu am fost așa agitată, cred că m-am agitat între timp, dar nu am răbdare și de aici cred că mi se trage”, a declarat Delia, în cadrul podcastului Ac de siguranță cu Răzvan Exarhu, potrivit .

View this post on Instagram

Artista, ținta zvonurilor privind consumul de substanțe interzise

Energia sa vibrantă a generat zvonuri cu privire la consumul unor substanțe interzise de către Delia. aceste speculații, afirmând că starea sa plină de energie nu este rezultatul unor astfel de substanțe.

„O bârfă care mă enervează pe mine este că în sistemul ăsta de astăzi și în lumea în care trăim, dacă ești un om foarte energic, extrovertit și ok cu el, pare că ești consumator de substanțe interzise. Nu-mi place chestia asta, urăsc când mai văd comentarii sau mă întreabă lumea ce am luat, ce fumez. Mi se pare că trăiești într-o lume tristă, dacă în realitatea ta ai nevoie de ceva pentru a arăta așa. Pentru mine e normalitate și e viața mea, așa sunt, asta sunt, fără nimic, nu știu cum ar fi altfel”, a mai spus artista.