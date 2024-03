De ce a renunțat Delia la terapie: „Era o dramă și am zis că nu vreau asta” (FOTO)

Delia a dezvăluit recent motivul pentru care a renunțat la terapie. Artista a susținut că persoana la care mergea la psihoterapie era foarte drăguță, dar poate metoda folosită n-a fost potrivită pentru ea: mereu îi plângea de milă și o compătimea.

Delia a explicat de ce nu mai merge la terapie

„Nu (n.red.: face terapie). Am fost de două ori și mi s-a părut că mă victimiza prea mult, că-mi plângea de milă. Poate era o parte de terapie. Îi povesteam lucruri despre viață.

Și era: ”Vai, sărăcuța”. Era femeie. Era o dramă și am zis că nu vreau asta. E ok, n-am nevoie, sunt ok. Cred că era un fel de a aborda psihoterapia al persoanei, care era foarte drăguță și prietenoasă cu mine și foarte ok“, a susținut Delia, în podcastul „Ac de siguranță cu Exarhu”, potrivit

Ce a spus Delia despre decizia de a nu avea copii

Artista a venit cu noi explicații și despre decizia de a nu avea copii. Declarațiile sale au stârnit ceva , iar ea a ținut

„Eu cred că n-aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare, enormă, pe umeri. Mi se pare că e o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața ta cu acel copil, cu acea ființă, cu acel suflet. Îl cari toată viața ta după tine, nu scapi de el niciodată, decât când mori. Chestia asta mă panichează”, a explicat Delia.