Diana Bart a răbufnit: „Orice fată care face scandal sau are decolteul cât mai adânc ajunge peste noapte prezentatoare”

, prezentatoarea de la Prima TV, a mărturisit ce sacrificii a făcut pentru a ajunge într-o televiziune cunoscută și a comparat cu felul în care se ajunge astăzi în presă.

Cum a ajuns Diana Bart prezentatoare

Prezentatoarea și-a început cariera în urmă cu 18, imediat după terminarea facultății de jurnalism. Vedeta a plecat de la munca de teren, fiind reporter vreme de mulți ani, ca mai apoi să ajungă să își urmeze visul de pe micul ecran. Știind parcursul muncit pe care l-a avut, Diana este dezamăgită de cât de ușor ajung fetele astăzi vedete peste noapte.

„În 2004, atunci când am început eu să lucrez în televiziune, direct de pe băncile facultății de jurnalism, am pornit chiar de jos, lucram zi și noapte pe teren, iar atunci când am cerut să și prezint știrile pe care le realizam, mi s-a spus că nu am nicio șansă până nu dovedesc că mănânc pe pâine terenul. Au urmat luni și ani în care am parcurs toate etapele, am ajuns la visul de a fi prezentatoare, dar tot băteam în lung și în lat terenul. Dormeam în fotoliu în redacție, după nopțile după știri, ca să nu-mi stric machiajul între live-urile de la primele ore ale dimineții. Abia după 10 ani am avansat ca prezentatoare la București, un post care era clar mult mai lejer ca și ore de muncă.”, a povestit Diana Bart pentru

Diana Bart, declarații despre prezentatoarele de astăzi

Diana Bart a mărturisit că s-a chinui mult să ajungă unde este astăzi și este uimită de felul în care ajung astăzi femeile în presă. Aceasta a declarat că jurnalismul nu mai are credibiltate și că s-au schimbat criteriile de alegere a prezentatoarelor TV.

”E trist să văd acum că orice fată care face scandal sau are decolteul cât mai adânc și buzele cât mai evidente ajunge peste noapte prezentatoare. Nu mai are jurnalismul credibilitate. Dacă ne uităm la jurnalele sau emisiunile din străinătate, doar jurnaliștii cu state fac asta, care au o prestanță și o vastă experiență”, a spus Diana Bart pentru ciao.ro.