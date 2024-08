Diana Munteanu, despre rolul de mamă singură: „Nu mă vait niciodată și nu-mi plac oamenii care se vaită”

Diana Munteanu e mândră de fiul ei. David e „un adolescent bun și cuminte”, e disciplinat datorită sportului pe care-l practică și e deschis să comunice. Ea se comportă cu el „ca o soră mai mare”, iar când e cazul să spună ”nu” îi și explică de ce, pentru a nu se pierde încrederea dintre ei. Diana Munteanu a mai afirmat că David are o relație „excelentă” cu tatăl său, Claudiu Niculescu.

Diana Munteanu, despre relația cu fiul său, David

„David e un adolescent bun și cuminte. Da, adolescența e diferită de tot ce a fost până acum și e foarte diferită de adolescența din vremea mea. E foarte greu să compari și nu cred că e bine. Deși, cumva, cred că era mai bine în vremea aia, trebuie să mă adaptez la ce e acum. Suntem prieteni și vorbim mult. E un copil deschis și mă bucură asta. Povestim de toate!”, a spus Diana Munteanu, pentru

Ea l-a mai lăudat pe fiul său pentru că se antrenează la fotbal mult și conștiincios și pentru că e foarte disciplinat: „David este la U15 la Rapid, se simte foarte bine aici și muncește mult. Sportul l-a disciplinat foarte mult și l-a învățat foarte multe. Merge cu bucurie și e fericit! Și câtă vreme e fericit, eu sunt și mai și! Sunt mândră când are realizări, tatăl lui la fel, dar îi spunem mereu că e o muncă necontenită și, câtă vreme e din plăcere, e perfect”.

Întrebată dacă i se mai întâmplă să-i spună ”nu” fiului ei, vedeta a răspuns: „O, da, normal că spun nu! Și încă de multe ori. Dar îi și explic! Și cred că asta e important. Dacă spui ”nu”, trebuie să-i spui și de ce și trebuie să aibă încredere că e așa. Dar în rest, da! Sunt ca o soră mai mare”

Cum e pentru Diana Munteanu rolul de mamă singură

Diana Munteanu a mai susținut pentru VIVA! că nu se plânge de faptul că : „Da, nu mă vait niciodată. Și nu-mi plac oamenii care se vaită. Că doar nu se schimbă cu ceva lucrurile dacă stai și te întrebi: „Aoleu, ce mă fac?”. Pui mâna și faci, și ceva bun o să fie! Nu am avut niciodată timp să stau să mă vait sau să gândesc „oare de ce așa sau pe dincolo?”. Cred că e mai important să încerci să rezolvi! Sigur, au fost momente când mi-a fost greu, dar n-am avut timp să stau să gândesc prea mult la cât e de greu… am mers mai departe! Participăm amândoi la creșterea și educația lui, David are o relație excelentă cu el și avem parte de multă comunicare”.