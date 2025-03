Tudor Chirilă, despre „Adolescence”, serialul momentului: „M-a cam dărâmat” / Ce spune artistul despre bullying și problemele adolescenților (VIDEO)

Tudor Chirilă a mărturisit că și el a fost „dărâmat” de serialul „Adolescence”, despre care se vorbește intens în ultima vreme. În acest context, artistul a atras atenția asupra presiunii pe care o simt copiii și adolescenții de a fi pe placul anturajului, grupului în care se află. Cei care sunt diferiți, de multe ori ajung să fie izolați sau victimele Pentru ca aceștia să crească sănătos, e nevoie de implicarea părinților și a școlii – și despre asta vorbește serialul.

Tudor Chirilă, despre bullying și presiunea pe care o simt adolescenții să fie asemenea anturajului

„”De unde să știu eu ce e bine și ce e rău dacă ai mei mi-au pus în mână telefonul de la cinci ani?”

Asta a fost replica unui adolescent de 16 ani la o tabără de teatru organizată de festivalul Ideo Ideis, acum câțiva ani.

Era o tabără în care tinerii lucrau cu traineri (actori, regizori) și la finalul sesiunii prezentau un spectacol.

Eu și alți câțiva colegi actori eram un soi de mentori cu care ei vorbeau despre teatru și devenire profesională la sfârșitul zilelor de repetiții.

La un moment dat, am avut o discuție cu o fată care a făcut un gag foarte drăguț și care se termina cu ea căzând într-o mică piscină gonflabilă, din cele pentru copii. I-am zis că ar trebui să-l posteze pe Instagram. A făcut ochii mari și mi-a zis „cum să fac așa ceva?”

– Păi, mi se pare amuzant și bine realizat, e o scenetă comică. De, ce nu, am zis?

– Păi, nu vreau să mă judece lumea pentru asta, cum să apar așa? O să râdă de mine.

– Păi, nu asta e și ideea?

A refuzat ideea și discutând am înțeles că ea avea convingerea că publicul ei își formase despre ea o anumită imagine pe care trebuia dacă nu s-o întrețină, măcar să nu o schimbe. Exista posibilitatea ca cei care o urmăreau să râdă de ea, s-o considere superficială, uncool sau mai știu eu ce. Mi-a spus că are 2000 de urmăritori.

Am întrebat-o de ce ar conta atât de mult niște oameni pe care nu îi cunoaște personal? De ce părerea lor ar fi atât de importantă pentru ea? Chiar dacă nu am primit o explicație logică sau coerentă am înțeles că raportarea la social media este cosmic diferită față de generația noastră, care s-a născut cu telefonul cu fir și două ore de program la televizor.

Tot în acea tabără am înțeles că sunt adolescenți care detestă social media pentru că sunt obligați să se ridice la un standard impus de grup, de anturaj. Dacă nu te aliniezi acestor standarde ești exclus, dacă ești diferit cumva de ce se postează, de tipul de umor, dacă nu participi la conversațiile și trendurile grupului ești exclus.

Ea ne-a povestit despre bullying-ul la care a fost supusă pe grupul de whatsapp din motive de vestimentație și neparticipare. Și te afectează, ne-a zis, dacă vrei să supraviețuiești în liceu trebuie să fii ca ei, cu ei. Dacă ești diferit în vreun fel trebuie s-o ții pentru tine.

Nu cred că putem aprecia în mod obiectiv prăpastia creată între generațiile delimitate de . Am impresia că părinții de azi orbecăie cu niște lanterne într-un tunel”, a povestit Tudor Chirilă, pe Facebook.

Tudor Chirilă, despre „Adolescence” și rolul familiei și școlii în educarea copiilor

Artistul a scris apoi că „Adolescence” e greu de vizionat și de digerat tocmai pentru că te lasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri despre cum să-ți crești copiii: „Am scris textul ăsta pentru că pe mine (și nu cred că doar pe mine) m-a cam dărâmat serialu’ ăsta de care vorbește toată lumea, Adolescence. Pentru că te lasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri și pentru că în jungla asta care se numește parenting nu are cum să existe doar un mod de a ieși la liman, nu există soluții colective, însă există care trebuie dusă cu orice preț (și care acum are niște dușmani uriași și invizibili): aceea de a nu pierde legătura cu copilul tău”.

De asemenea, Tudor Chirilă a susținut că și profesorii trebuie să se adapteze noilor vremuri, ca să-i poată ajuta pe adolescenți să facă față psihologic noilor provocări: „Responsabilitatea formării unui adult nu se poate atribui doar familiei și bunului ei mers. Sistemul de educație este în egală măsură responsabil. Filmul ăsta ar trebui să fie parte din modulul pedagogic de pregătire al profesorilor pentru că felul în care școala și elevii sunt afectați de tehnologie și consecințele ei în materie de repere e fără precedent și Adolescence este și despre asta”.