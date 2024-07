Dieta drastică pe care o ține Maria Constantin: „A fost cumplit. Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”

Maria Constantin a început o detoxifiere riguroasă, pentru că nu au ajutat-o să slăbească. E prima oară când face o astfel de detoxifiere, este în a șaptea zi, mai are opt și deja se simte mult mai bine. Însă artista spune că i-a fost foarte greu, mai ales că nu a avut voie să bea cafea, dar a trebuit să participe la evenimente până la 5 dimineața.

Cum s-a apucat Maria Constantin de detoxifiere

„Este foarte bine ca noi să mai facem câte din când în când, eu luasem şi câteva kilograme în plus. Probabil din cauza dereglărilor şi din cauza faptului că nu dorm nopțile.

Mai sunt şi probleme cu ficatul, care este foarte încărcat, probabil din cauza oboselii. Indiferent de ce dietă am ținut, nu am reuşit deloc să dau jos câteva kilograme”, a susținut Maria Constantin, pentru

În ce constă metoda de detoxifiere la care a apelat Maria Constantin

Aceasta a explicat apoi ce nu are voie să consume și cât de greu i-a fost în primele zile să se adapteze, mai ales că programul ei e foarte încărcat. Artista consideră că detoxifierea ar fi bine să fie făcută când stăm acasă și nu avem prea multe lucruri de făcut.

„Astăzi este a şaptea zi, am dat deja câteva kilograme jos şi mă simt super ok.

Este un program de 15 zile şi mai am încă 8, în care trebuie să mă mențin. Este foarte strict, în primele 2 zile doar lichide, trebuie să beau foarte multă apă, minim 3 litri pe zi. Nu am voie ulei, nu am voie multe lucruri adăugate, doar salată verde simplă, carne albă slabă sau vită.

Nu am voie cafea, ceea ce a fost foarte greu pentru mine, deoarece am avut eveniment, cu obiceiuri, cu absolut tot şi a trebuit să stau până la 5 dimineața.

Am consumat doar apă, a fost foarte greu. Nu e deloc simplu, e de preferat să fii acasă şi să nu ai prea multe activități pe perioada detoxifierii. E un întreg proces și la început mi s-a părut cumplit, pentru că organismul nu mai avea zahăr, cafea. Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj. Am avut multe zile în care am spus că vreau să renunț, că nu mai pot. Dar ambiția este mult mai mare, cred că mi-ar fi trebuit nişte şedințe de yoga, să mă liniștesc”, a mai susținut Maria Constantin, pentru SpyNews.