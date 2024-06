Donald Trump a cerut 6 milioane de dolari de episod pentru a prezenta The Apprentice: Suma era egală cu onorariile combinate ale actorilor din Friends

Fostul președinte, Donald Trump, a solicitat 6 milioane de dolari per episod pentru a apărea în cel de-al doilea sezon din The Apprentice, conform unui fragment din viitoarea carte a lui Ramin Setoodeh, Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass, citat de .

Trump pretinde că uneori depășea audiențele serialului Friends

În perioada 21 mai până în noiembrie 2023, autorul l-a intervievat pe Trump despre experiența sa ca gazdă a reality show-ului și despre relația sa cu fostul CEO al NBCUniversial Jeff Zucker. (Interviurile, care conțineau o serie de declarații false și înșelătoare ale lui Trump, sunt puternic contextualizate de-a lungul cărții.)

În timp ce Trump negocia întoarcerea pentru cel de-al doilea sezon din The Apprentice, popularul serial Friends se apropia de sfârșit – iar omul de afaceri a încercat să profite de moment pentru a obține un salariu mai mare și pentru a-și spori capitalul de imagine.

Trump a remarcat că The Apprentice a avut audiențe comparabile cu cele ale serialului și chiar le-a depășit pe parcursul a câteva săptămâni. (Setoodeh clarifică faptul că sezonul final al Friends a fost mai scurt decât cel anterior, iar rețeaua a rulat reluări în așteptarea finalului.)

Cu aceste informații în minte, Trump și-a propus să obțină o mărire de salariu de la cei 25.000 de dolari, cât primea în urma unui episod drept onorariu pentru primul sezon al emisiunii.

„În Friends jucau șase persoane”, i-a spus Trump lui Setoodeh. „Ei primeau 1 milion de dolari pe episod fiecare. Adică 6 milioane de dolari. Așa că, m-am gândit că dacă primesc 6 milioane de dolari și am evaluări mai mari decât ei – pentru că acesta este sfârșitul serialului Friends – le-am spus: „Ar trebui să mă plătiți cu 6 milioane de dolari pe episod”.

Tupeul era să-l coste cariera în televiziune, dar a căzut în picioare

Studioul i-a respins cererea și i-ar fi spus: „Colaborarea s-a terminat”.

„Le-am spus: „Iată ce vom face. Accept ceva mai puțin de șase milioane. Dacă îi plătești pe cei din Friends cu șase iar eu am audiențe mai mari decât ei, ar trebui să-mi plătești șase! Dar, ok, accept ceva mai puțin decât atât. Sunt rezonabil”, a susținut Trump.

El a continuat să spună că „au înnebunit” și Zucker l-a sunat pentru a-i spune: „Nu o facem… Avem deja pe altcineva în minte”.

Trump și-a amintit: „Am crezut că înțelegerea cade de tot. Am crezut că m-am sinucis mediatic. Au plecat – erau atât de supărați. Am spus: „Este în regulă! Luați pe altcineva”.

A doua zi, Zucker a ajuns să încheie cu Trump o înțelegere care a fost „o avere”, spune el.

În timp ce discuta despre salariul său, Trump a mai susținut că a câștigat „peste 500 de milioane de dolari” în total în cadrul emisiunii, dar Setoodeh afirmă că dosarele Comisiei Electorale Federale arată că numărul real este de aproximativ 214 de milioane de dolari.

În ciuda revendicărilor sale salariale prost primite, Trump a continuat să apară în emisiune timp de mai multe sezoane – precum și spin-off-ul The Celebrity Apprentice – până în 2015, când a fost înlocuit de Arnold Schwarzenegger după ce a decis să candideze la președinție.