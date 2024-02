Actorii din serialul Friends, reuniți la înmormântarea lui Matthew Perry. Durerea a fost imensă la Hollywood Hills (VIDEO)

Actorul Matthew Perry a fost înmormântat în cimitirul „Forest Lawn”, aflat la câțiva pași de studioul Warner Bros, locul unde a fost filmat serialul „Friends”.

Friends stars arriving at Matthew Perry’s funeral to say their last goodbyes

Cei cinci colegi ai săi din serial, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer, i-au adus un omagiu emoționant la înmormântare, exprimându-și profundul lor regret pentru pierderea actorului.

Aproximativ 20 de persoane au participat la ceremonia restrânsă de adio, iar familia lui Matthew Perry a purtat sicriul. La eveniment au fost prezenți și tatăl lui Perry, John Bennett Perry, și tatăl său vitreg, Keith Morrison, alături de mama actorului, Suzanne Morrison.

Matthew Perry, cunoscut pentru rolul său ca Chandler Bing în „Friends”, a fost găsit mort în propria sa locuință din Los Angeles, eveniment care a șocat fanii, colegii de platou și lumea showbiz-ului.

**Breaking News 🚨 | Matthew Perry Laid to Rest in Hollywood Hills Cemetery**

Actor Matthew Perry, who passed away at 54, was laid to rest in the „Forest Lawn” cemetery in Los Angeles. Colleagues from the iconic show „Friends” joined family and friends for the funeral. The…

— ChroniBuzz (@liv59224)