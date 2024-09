Dragoș Bucur a trecut la munca de jos. Ce făcea în fața brutăriei sale

este un om muncitor și nu se abate nici de la munca de jos. Chiar dacă s-a mutat la țară cu familia sa, încă are grijă de afacerea din București. El și Dana Nălbaru, soția sa, au o patiserie cu produse artizanale.

Ce făcea Dragoș Bucur

Cei doi s-au căsătorit în uirmă cu circa 18 ani și au trei copii, Sofia (17 ani), Kadri (10 ani)și Roxana (7 ani), fetița pe care au adoptat-o. Ei ai decis să se mute la țară, în urmă cu un an, și acum trăiesc în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Cu toate acestea, ei au în continuare grijă de afacerea lor din București, conform

își renovează brutăria din Otopeni, iar pentru a se asigura că totul decurge bine, actorul a venit să supravegheze echipa. Dar, el nu a stat și s-a uitat la ei cum muncesc, ci i-a ajutat. Acesta a fost surprins pe scară, în fața brutăriei. În plus, o parte din materialele de lucru a transportat-o cu mașina lui personală.

De o săptămână, el vine în fiecare zi să ajute echipa de pe șantier. El își dorește să nu țină prea mult brutăria închisă și vrea să termine cât mai repede. Imediat după finalizarea lucrărilor, soții au anunțat că brutăria s-a deschis.

„De mâine ne revedem cu rețete noi, create în laboratorului nostru, cafea 100% Arabica și multe altele”, a fost unul dintre mesajele postate pe rețelele de socializare.

Ei nu se mai ocupă atât de mult de brutărie

Cu toate acestea, cei doi nu se mai pot ocupa atât de mult de afacerea din București, dar Dana Nălbaru a transmis că afacerea se află pe mâini bune.

„Pentru că ne-am mutat în Argeș, timpul pe care îl dedicăm afacerii din Otopeni s-a redus drastic, așa că am predat cârma generației tinere. Azi am făcut o vizită în locație și am fost încântați de îmbunătățirile aduse, aerul nou se simte. Alt vibe! Îmi place mult”, a scris Dana Nălbaru pe Instagram.