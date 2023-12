Dragoș Bucur, confesiuni despre momentul în care a aflat că suferă de diabet: „Slăbisem cred că vreo 15 – 20 de kilograme”

Dragoș Bucur este unul dintre cei mai apreciați actori de la noi din țară. a jucat în numeroase filme românești, dar și producții americane.

Invitat în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, vedeta în vârstă de 46 de ani a vorbit despre cum a aflat că suferă de diabet.

Modul prin care Dragoș Bucur a aflat că are diabet

Dragoș Bucur a povestit de curând despre un moment foarte greu din viața lui, mai exact când a aflat că suferă de diabet.

„Aveam 22 de ani. Eram în campania de promovare a filmului Furia, a lui Radu Munteanu, și am plecat cu el, cu Vasluianu, cu Dorina Chiriac în turneul ăsta prin țară.

Îmi aminteam că eu dormeam în mașină, ajungem în locațiile respective, mergeam la premieră, după care la restaurant.

Beam, mâncam și mă culcam. Poliurie, polifagie, polidipsie. Adică faci pipi des, mănânci mult, îți e sete în permanență. . Slăbisem cred că vreo 15 – 20 de kilograme și la un moment dat te duci la doctor”, a declarat acesta.

Dragoș Bucur a decis să-și schimbe viața din temelii

De când a aflat că suferă de diabet, viața actorului s-a schimbat radical.

„Cel mai greu îți este până te obișnuiești cu ideea. Nu vreau să minimizez boala, e o boală foarte parșivă, pentru că dacă nu ai grijă, în zece ani ai corpul praf.

În cazul meu, faptul că am diabet a însemnat un fel de salvare. Am fost nevoit să fiu atent ce mănânc, să fac mai mult sport, să mă odihnesc și să îmi aleg mai atent proiectele. Am fost o perioadă vegetarian, dar nu datorită diabetului. Acum sunt omnivor, dar nu e vorba de asta, important e ceea ce mănânci.

De exemplu, mâncarea de la fast-food are un efect mult mai nociv decât crede lumea. , dar până nu citești și până nu înțelegi ce efect are asupra corpului, nu-ți dai seama. Zici că e un slogan pe care îl tot auzi repetându-se.

Iar acum eu nu mă erijez într-un nutriționist. Sunt lucruri de bun simț pe care le găsești în orice carte de nutriție. Uită-te la bunicii noștri, uită-te la părinții noștri, uită-te la oamenii care au cât de cât studii de specialitate: mâncare neprocesată, mâncare crescută în condiții cât mai apropiate de natură, echilibru.

Fac sport ca lumea de doi ani și jumătate. Ca lumea înseamnă că am un prieten care mă ajută, este un sportiv foarte cunoscut, este Andrei Leuștean. Un om foarte mișto, un sportiv foarte bun. Lucrez de două-trei ori pe săptămână. Facem de toate, și palmare, și cardio, și programe de-astea. Mă recompensez și eu, pentru că a început să vină pe munte cu mine. De vreo trei ani merge pe munte des. În perioadele în care am timp merg și de două-trei ori pe lună’, a mai povestit prezentatorul de la „Visuri la cheie”, notează .