Dragoș Petrescu, despre sacrificiile făcute la început de drum: „Cred că am recuperat cu succes”

Dragoș Petrescu a obținut un succes uriaș în domeniul afacerilor. Bărbatul a muncit enorm și a reușit să-și asigure un viitor decent. Foarte puțini știu că antreprenorul a fost nevoit să facă sacrificii și mai multe compromisuri, iar viața pe care o are acum îl bucură și îi dă sentimente de satisfacție.

Dragoș Petrescu, despre eșecurile în afaceri

„Din păcate între viața personală și viața profesională și cred că în primii ani de viață nu am fost suficient de aproape de copiii mei.

Totuși am încercat să valorific timpul cu ei după ce au împlinit vârsta de 5 ani și cred că am recuperat cu succes”, a afirmat Dragoș Petrescu pentru

Afaceristul deține 16 restaurante și nu are de gând să se oprească: „Eu consider că ești milionar nu atunci când ai banii în numerar, ci când proiectele tale valorează mai mult de un milion, sau mai bine zis, când profitabilitatea ta e mai mare de un milion pe an.

Acest lucru s-a întâmplat pentru mine destul de târziu, , adică în anul 2002 când am deschis cel de-al treilea restaurant”, a mai adăugat antreprenorul.