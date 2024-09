El este bărbatul cu care regina Letizia și-ar fi înșelat soțul. Regele Felipe al VI-lea, extrem de afectat după informațiile dezvăluite în cartea “Tăcerile Letiziei”

Cuplul regal din Spania se află în centrul unui mare scandal, după ce un jurnalist a acuzat-o de infidelitate pe , soția regelui .

Cum se numește cartea publicată în care se vorbește despre infidelitatea soției regelui Felipe

Jurnalistul respectiv a scos o carte, intitulată„Tăcerile Letiziei”, în care vorbește despre infidelitățile aceteia.

Regele Felipe al VI-lea a fost extrem de afectat după apariția acestor informații, conform presei din străinătate, fiind „distrus și devastat” de presupusa aventură a reginei Letizia.

Jurnalistul a relatat că Letizia și-ar fi înșelat soțul în anul 2011, în timpul unei călătorii în New York, conform .

Aceasta nu este prima oară când jurnalistul a scris despre presupusele aventuri ale Letiziei.

Jurnalistul Jaime Peñafiel a povestit în cartea sa că regele Felipe știa că este înșelat de regina Letizia, deoarece gărzile de corp care o însoțeau erau obligate să raporteze mereu unde se afla aceasta.

Regina Letizia l-ar fi reîntâlnit pe presupusul amant în New York, pe care îl cunoscuse cu ceva timp înainte de a începe o relație cu Felipe.

„În acea zi, a fost însoțită de garda ei de corp care, fără îndoială, ar fi transmis un raport Ministerului de Interne sau Palatului Zarzuela”, a precizat jurnalistul, în cartea publicată.

Cine ar fi presupusul amant al reginei Spaniei

Presupusul amant al reginei, pe nume Jamie del Burgo, a fost însurat cu Telma Ortiz, sora Letiziei. El și Letizia s-au cunoscut în anul 2000, iar relația lor a început înainte ca aceasta să îl cunoască pe regele Felipe.

​Mai mult decât atât, Jamie del Burgo voia chiar să o ceară în căsătorie, în anul 2002, însă aceasta i-a mărturisit că se întâlnește cu un „diplomat”, dar a refuzat să îi spună cum se numește acesta. Cu doar o seară înainte de nunta cu regele Felipe, Letizia i-ar fi spus lui Del Burgo, la un restaurant, să „nu o părăsească niciodată”.

„Ea m-a luat de mână și m-a întrebat de ce nu i-am cerut niciodată să se căsătorească cu mine. Evident că nu am răspuns. Am încurajat-o cât de bine am putut”, a spus acesta, adăugând că Letizia a fost cea care a pus punct, în anul 2011, când i-a spus acestuia că „nu mai pot continua să se vadă”.