Emilio Echevarría, actorul cunoscut mai ales pentru filmele „Amores Perros” și „Die Another Day”, a murit la 80 de ani

Emilio Echevarría, remarcabilul actor mexican care a jucat rolul asasinului cunoscut sub numele de El Chivo (Capra) în Amores Perros de Alejandro G. Iñárritu, a murit. Avea 80 de ani, potrivit .

Echevarría a apărut și în „Y tu mamá también”, „Babel” și „The Alamo”

Echevarría a murit sâmbătă, a anunțat Academia Mexicană de Arte și Științe Cinematografice.

De trei ori nominalizat la premiul Ariel a apărut în alte două clasice recente ale cinematografiei mexicane: Y tu mamá también (2001), filmul regizat de Alfonso Cuarón și complexul film Babel al lui Iñárritu (2006) care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film.

Echevarría a avut, de asemenea, roluri în rolul enigmaticului agent britanic Raoul în filmul James Bond Die Another Day (2002), și în rolul președintelui mexican Antonio López de Santa Anna în The Alamo de John Lee Hancock ( 2004).

În drama psihologică Amores Perros (2000), care a marcat debutul regizoral al lui Iñárritu, Echevarría s-a remarcat ca El Chivo, care apare pentru prima dată în film ca un om fără adăpost, înainte ca personajul să dezvăluie că ar fi un fost luptător de gherilă devenit asasin.

Născut în Mexico City la 3 iulie 1944, Echevarría a studiat contabilitatea la Universitatea Națională Autonomă din Mexic și a lucrat drept contabil pentru Televisa înainte de a începe o carieră de actor în teatru când avea 30 de ani.

„Într-o zi, când aveam 31 de ani, am primit un telefon de la o prietenă care mă invita să joc într-o piesă. Ea știa că nu sunt actor”, și-a amintit el într-un interviu din 2008. „I-am spus că am lucrat toată ziua la birou. Mi-a spus că repetițiile și spectacolele erau noaptea. N-am mai cerutalte detalii și am acceptat invitația. La prima repetiție, am știut că aceasta era adevărata mea chemare și munca pe care o puteam face cu cea mai mare plăcere.”

Echevarría a primit nominalizările la Ariel (versiunea mexicană a Oscarurilor) pentru interpretările sale din Dying in the Gulf (1990), A Monster With a Thousand Heads (2016) și The Chosen (2018).