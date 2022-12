Filmarea postată de Andrew Tate care i-ar fi ajutat pe procurori să îl prindă. Detaliul care se vede în imagini

Andrew Tate și fratele său Tristan au fost reținuți joi seară. pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Presa britanică scrie că Andrew Tate s-ar fi dat de gol că se află în România în timpul schimbului de replici cu Greta Thunberg pe rețelele de socializare.

Romanian authorities needed proof that Andrew Tate was in the country so they reportedly used his social media posts. His ridiculous video yesterday featured a pizza from a Romanian pizza chain, Jerry’s Pizza, confirming he was in the country.

