Gabriela Oțil, dezvăluiri după defilarea „transparentă”. Care este părerea soțului ei

Gabriela Oțil a fost vedeta prezentării de modă semnată de Cătălin Botezatu. Acesta a creat o colecție capsulă pentru vară, iar piesa de rezistență a fost o ținută transparentă, care a lăsat la vedere trupul perfect al soției matinalului de la Antena 1.

Ce părere are Dani Oțil despre ținuta în care a defilat soția sa

Gabriela a glumit pe seama ținutei sale mărturisind că Botezatu „când mă prinde, mă dezbracă”. Cu toate acestea, Dani Oțil nu se bagă peste meseria soției sale, scrie .

„Nu, nu se bagă. Peste meseria mea și peste jobul meu nu se bagă și mă înțelege foarte bine. Apreciez foarte mult lucrul ăsta. Probabil că nu-i convine, dar nu are ce să facă, așa m-a cunoscut”, a spus Gabriela Oțil.

Faptul că matinalul nu îi reproșează soției sale modul în care este îmbrăcată pe podium o face pe Gabriela să se simtă bine.

„Da și eu mă simt foarte bine când știu că are încredere în mine, când știu că merg acasă și că nu o să existe vreo ceartă pe acest subiect sau că mâine o să apară imagini cu mine din prezentare, nu avem! Mă simt foarte bine și sunt foarte fericită. Și Cătălin îmi zicea: “O să te omoare bărbată-tu!” Nu, sunt extrem de liniștită din punctul acesta de vedere, are încredere în mine, știe ce are acasă, așa m-a cunoscut!”, a completat ea.

Cătălin Botezatu, bona inedită pentru fiul lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu

Amintim că, în noiembrie 2023, Cătălin Botezatu pentru micuțul Tiago, fiul prezentatorului Dani Oțil și al modelului Gabriela Prisăcariu Oțil.

Gestul inedit a fost determinat de dorința lui Botezatu de a o avea pe Prisăcariu în prezentarea sa, iar a fost facută cu generozitate.

Designerul a mărturisit public că are o slăbiciune pentru Gabriela și că aceasta este una dintre modelele sale preferate. A subliniat importanța ei în cadrul prezentărilor sale, afirmând că fără Prisăcariu, show-urile sale nu ar fi complete.