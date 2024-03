Cătălin Botezatu, bona inedită pentru fiul lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu: „Mă duc și am grijă de el” / Ce înțelegere au făcut

Cunoscutul designer și-a oferit serviciile ca bonă pentru micuțul Tiago, fiul prezentatorului și al modelului Gabriela Prisăcariu Oțil.

Gestul inedit a fost determinat de dorința lui Botezatu de a o avea pe Prisăcariu în prezentarea sa, iar promisiunea de a îngriji copilul a fost facută cu generozitate, relatează .

„Fără de ea nu pot să fac show-ul”

Pentru a o avea pe Oțil în prezentarea sa, a făcut o promisiune deosebită – să devină bona pentru micuțul Tiago, fiul lui Dani Oțil.

Acest aranjament neobișnuit a apărut după ce Prisăcariu a solicitat ajutorul mamei și al bonei pentru a putea participa la evenimentele pregătite de Botezatu.

Designerul a mărturisit public că are o slăbiciune pentru Gabriela și că aceasta este una dintre modelele sale preferate. A subliniat importanța ei în cadrul prezentărilor sale, afirmând că fără Prisăcariu, show-urile sale nu ar fi complete.

„Ea este una dintre creațiile mele, câștigătoarea Next Top Model, manechina care nu a lipsit la niciunul dintre showurile mele! Ea poate să facă show! Este o manechină profesionistă, fără de ea, nu pot să fac show-ul! I-am zis să vină, nu avea bonă, mă duc eu bonă o săptămână, numai vin-o la show! A zis că vine pentru mine! Acum am promis, mă duc și am grijă de el! Dacă așa arată o mamă…”, a spus Cătălin Botezatu.

Cum se menține în formă soția lui Dani Oțil

, model și soția prezentatorului , impresionează cu silueta sa de invidiat, chiar și după devenirea mamei unui băiețel activ, Tiago.

Modelul a dezvăluit că menține forma fizică datorită energiei debordante a fiului său, care o ține în priză întreaga zi. Prisăcariu împărtășește și că are sprijinul mamei și al bonei pentru a face față responsabilităților.

„Fac tot ce pot, încerc să mă mențin, Tiago mă menține în formă, dar vârsta își spune cuvântul! Tiago este pe baterii, cum spunem noi, și alerg după el toată ziua, mă ține în priză!”, a povestit frumoasa mămică.

Vezi această postare pe Instagram