Gafa de proporții a lui Cosmin Natanticu. Experiența care i-a marcat viața: „Este pentru prima dată când regret cu adevărat” (video)

Cosmin Natanticu a povestit, recent, în cadrul podcastului „Stai să zic eu”, despre unul dintre cele mai rușinoase momente din viață.

Comediantul a fost lăsat corigent la Limba rusă. Profesoara nu a vrut să-l treacă la materia pe care o preda. Se pare că vedeta regretă că nu a reușit să o învețe. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Actorul a vorbit deschis, pentru prima dată, despre fricile sale și a adus în discuție tensiunea dintre Rusia și Ucraina.

„Este pentru prima dată când regret cu adevărat că nu am învățat rusă la școală. Eu am făcut rusa la școală și am rămas repetent din cauza limbii ruse.

Eu aveam o glumă la stand-up, exact așa spuneam, că profa aia de rusă din liceu m-a lăsat repetent și mă întrebam cum să pierd un an din viață pentru că nu știu limba rusă. Nu-mi trebuie limba rusă, nu am nevoie de ea.

Nu mă duc niciodată în Rusia, oricum vin ei peste noi. Asta era gluma. Uite că gluma s-a adeverit”, a remarcat Cosmin Natanticu.

Eliza și Cosmin Natanticu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă puțini sunt cei care știu cum s-au cunoscut. Se pare că foștii concurenți de la Asia Express nu s-au plăcut din prima, însă iubire a venit pe parcurs, iar cea care le-a făcut cunoștință este o prietenă comună.

În Asia Express, Eliza și Natanticu au ridicat mai multe semne de întrebare în rândul publicului, după ce au avut parte de mai multe conflicte pe parcursul filmărilor. Totuși, cei doi se înțeleg extrem de bine chiar și după filmările pentru emisiune.

„De când am participat la Asia am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Nu ne-am mai certat. (…) Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni.

Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt”, spunea Eliza Natanticu, acum ceva timp.