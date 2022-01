Loredana Groza, prinsă cu minciuna de fani. Artista a devenit ținta hate-ului

Postările Loredanei Groza fac ravagii în mediul online. Artista nu încetează să publice imagini seducătoare. Vedeta pozează în ipostaze provocătoare și optează pentru ținute îndrăznețe.

Fanii au prins-o cu minciuna. Urmăritorii sunt de părere că vedeta exagerează cu Photoshop-ul. Cântăreața își etalează formele perfecte pe rețelele de socializare, se pare că acestea sunt tunate cu ajutorul aplicațiilor de editare. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Cântăreața fost întotdeauna o femeie aranjată și a avut grijă mereu să întoarcă privirile atunci când se afișa în public, dar timpul pare să nu fi trecut pentru ea.

În prezent, blondina și-a făcut multe modificări la nivelul feței, se pare. În afară de faptul că nu mai are nici un rid pe chip, deși are totuși 51 de ani, are pomeții ridicați, cearcăne deloc, și buze mai mari.

De-a lungul timpului s-a vorbit despre vedetă că și-ar fi făcut și lifting facial, pe lângă multe injecții și proceduri estetice.

„Secretul frumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți, nimeni nu e. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea”, a menționat cântăreața, acum ceva timp, în cadrul unui interviu.