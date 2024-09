Gina Pistol nu mai urmărește emisiunile pe care le-a prezentat / Motivul invocat de soția lui Smiley: „Nu pot, mă doare”

Gina Pistol, din România, a mărturisit recent că nu mai urmărește emisiunile pe care le-a prezentat. Gina s-a făcut remarcată publicului prin moderarea unor emisiuni tare apreciate de români, printre care „Chefi la Cuțite” și „Asia Express”.

După ce , vedeta a renunțat la aproape toate proiectele TV pe care le avea pentru a-i oferi atenția necesară fetiței sale. Pentru că emisiunile menționate anterior nu puteau funcționa fără o prezentatoare, conducerea acestora au adus-o pe Irina Fodor.

Despre cum se simte acum, după ce a renunțat la producțiile celebre, Gina Pistol a vorbit într-un podcast.

Motivul pentru care Gina Pistol nu mai urmărește emisiunile pe care le-a prezentat

Pentru a fi alături de micuța ei, Josephine, Gina Pistol a renunțat la toate proiectele TV. Chiar dacă susținătorii ei voiau să o vadă în continuare la televizor, prezentatoarea a decis să pună pe primul loc familia. După ce a plecat de la „Chefi la Cuțite” și de la „Asia Express”, Gina Pistol a fost înlocuită cu Irina Fodor.

Prezentatoarea a mărturisit că nu mai urmărește nicio emisiune pe care a moderat-o pentru că de fiecare dată o cuprind emoțiile, dat faptului că știe cât de implicată a fost în tot ce înseamnă „Chefi la Cuțite”.

„Știi cum e, când crești ceva, o plantă, o uzi tu, pui îngrășământ, îi ștergi fiecare frunză, îi dai energie. E a ta, știi? Și pe urmă să o vezi așa, parcă… Închizi ochii și treci pe lângă, te doare. Și mă doare, că îmi lipsesc. Mie îmi place să merg, eu sunt un semn mutabil ca și horoscop, dacă mă închizi într-un birou m-ai omorât. Nu pot, eu trebuie să fiu liberă, să cunosc oameni, să văd locuri, să mă bucur vizual de tot felul de peisaje, eu omul ăsta sunt. Mă mai uit din când în când ce postează pe paginile de Instagram (n. red ale emisiunilor pe care le-a moderat), dar nu pot, mă doare, mă răscolește”, a spus Gina Pistol în cadrul unui podcast, scrie .

Gina Pistol, despre familia ei: „Nu e cea mai frumoasă”

Nu de mult, Gina Pistol a mărturisit că , mai ales că tatăl său s-a despărțit de mama ei când ea avea doar 6-7 ani.

„Relația mea cu părinții mei nu e cea mai frumoasă. Pentru că tatăl meu s-a despărțit de mama când eu aveam 6-7 ani. El și-a refăcut viața, are o altă familie”, a povestit Gina.

„Iar cu mama… o iubesc, doar că nu avem o relație de prietenie. Pentru că, undeva, la un moment dat, s-a rupt legătura noastră emoțională. Ei se judecau și, tata ca să nu mă găsească mama, m-am trezit la o femeie pe care nu o cunoșteam, neexplicându-mi nimeni ce caut eu la femeia aia, fără tată, fără mamă. Iar eu atunci, ca și copil, am zis ok, înseamnă că sunt singură și trebuie să mă descurc singură. Și de atunci, de la 7 ani, îmi aparțin doar mie. Și nu am nicio legătură emoțională”, a adăugat ea.