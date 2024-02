Gina Pistol deschide ușa spre trecut: „S-a rupt legătura emoțională cu părinții mei” / Ce s-a întâmplat în familia prezentatoarei

Gina Pistol, în vârstă de 42 de ani, a vorbit sincer despre relația dificilă pe care o are cu părinții ei, dezvăluind cum divorțul lor a influențat-o și cum legătura emoțională cu mama sa s-a rupt de mult timp.

a dezvăluit aceste detalii în cadrul unui podcast cu Damian Drăghici, evidențiind provocările copilăriei sale marcate de despărțirea părinților săi, relatează .

Gina Pistol: „Relația mea cu părinții mei nu e cea mai frumoasă”

Gina Pistol, care s-a retras recent din lumea televiziunii, a oferit o privire profundă în relația sa cu părinții săi divorțați.

Ea a menționat că tatăl ei și-a refăcut viața și a format o altă familie, ceea ce a contribuit la distanțarea emoțională dintre ei. Fără să detalieze, Gina a subliniat că evenimentele din copilărie au lăsat cicatrici adânci.

„Relația mea cu părinții mei nu e cea mai frumoasă. Pentru că tatăl meu s-a despărțit de mama când eu aveam 6-7 ani. El și-a refăcut viața, are o altă familie”, a afirmat în podcastul lui Damian Drăghici.

Legătura complicată cu mama: „Nu avem o relație de prietenie”

Fosta prezentatoare a explicat că judecarea părinților și circumstanțele ciudate în care s-a găsit în copilărie au determinat-o să se distanțeze emoțional de mama sa.

Gina a afirmat că, de la vârsta de 7 ani, simțindu-se singură, a decis să își aparțină doar ei însăși. Chiar dacă mai vorbește cu mama ei, nu există o relație de prietenie între ele.

„Iar cu mama… o iubesc, doar că nu avem o relație de prietenie. Pentru că, undeva, la un moment dat, s-a rupt legătura noastră emoțională. Ei se judecau și, tata ca să nu mă găsească mama, m-am trezit la o femeie pe care nu o cunoșteam, neexplicându-mi nimeni ce caut eu la femeia aia, fără tată, fără mamă. Iar eu atunci, ca și copil, am zis ok, înseamnă că sunt singură și trebuie să mă descurc singură. Și de atunci, de la 7 ani, îmi aparțin doar mie. Și nu am nicio legătură emoțională”, a explicat .

„O iubesc, vorbesc cu ea, avem o relație, doar că nu suntem prietene. Și îmi declanșează ea mie niște triggere, nevindecate de altfel”, a subliniat .



Planuri de revenire în televiziune

Despre posibila sa revenire în televiziune, Gina a subliniat că își dorește acest lucru, dar numai atunci când se simte complet recuperată emoțional. Vedeta a mărturisit că două proiecte dragi inimii îi lipsesc și că este nevoie să se recupereze pentru a redeveni persoana plină de energie pe care o știu fanii ei.

„Da. Atunci când sunt eu bine. Ca să fiu persoana pe care oamenii o îndrăgesc. Că eu, în esența mea, sunt un om minunat. Îmi place să fac oamenii să râdă, am o energie bună tot timpul. Dar atunci când sunt jos, am nevoie să îmi revin 100% ca să fiu eu Gina aia pe care o știu eu”, explicat Gina Pistol.