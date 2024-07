Ilie Năstase a rupt legătura cu Charlotte, fiica adoptivă: „Gata, nu mai am nicio treabă cu ea!”. De ce s-a supărat fostul tenismen

Ilie Năstase a dezvăluit motivul pentru care a decis să rupă orice legătură cu Charlotte, fiica adoptivă din relația cu Alexandra King. De asemenea, a spus că nu mai vorbește nici cu Nicholas, fiul adoptiv din același mariaj.

De ce nu mai vorbește Ilie Năstase cu Charlotte

Pe 19 iulie, Ilie Năstase a împlinit 78 de ani, dar de la petrecere au lipsit Charlotte și Nicholas. Fata ar fi încercat să-și felicite tatăl, dar nu a reușit și a acuzat-o pe că ar fi blocat-o în telefonul acestuia.

„Este incredibil ce poate să spună. Păi cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, ”, a susținut Ilie Năstase, pentru

El i-a cerut apoi fiicei sale adoptive să înceteze cu scandalurile: „Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui”.

Ilie Năstase: De Nicholas nu mai știu nimic

El a mai spus că de Nicholas, la rândul lui stabilit în SUA, nu mai știe nimic. Fiul adoptiv al lui Ilie Năstase a dispărut fără urmă, iar Charlotte e extrem de îngrijorată.

„De Nicholas nu mai știu nimic, ultima dată am vorbit în urmă cu vreo șase luni. La fel, ce treabă am eu cu el? Vreți să las totul aici și să mă duc sa-l caut prin SUA? Să mă stabilesc la New York? Nu e treaba mea ce face, cu ce se ocupă… subiect închis!”, a mai afirmat Ilie Năstase, pentru SpyNews.