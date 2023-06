Dezvăluirile tulburătoare făcute de Charlotte, fiica lui Ilie Năstase: „Nu-i voi mai cere bani niciodată”

Stabilită în SUA, Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a avut o relație dificilă cu tatăl ei. Acum, a reușit să reia legătura cu el și are promisiunea unei conversații telefonice, relatează Ziare.com.

„Nu-i voi mai cere bani niciodată”

„Tata morocănosul a răspuns în sfârșit la telefon și suntem pe cale să discutăm. Trebuie să-l sun la 3 dimineața, ora mea. A trecut un an de când am vorbit. Sunt convinsă că ne vom înțelege. Este un om grozav la suflet. Are doar un temperament vulcanic.

Și pentru oricine presupune sau speculează, nu există niciun motiv financiar la mijloc. Nu vreau banii lui. Nu-i voi mai cere bani niciodată”, a scris Charlotte pe Facebook.

„Tatăl meu mi-a spus că ar trebui să mă sinucid”

Charlotte a adăugat pe rețeaua de socializare faptul că în mod repetitiv.

„Ultima dată când i-am cerut ajutor cu o chirie de 600 USD în Ajunul Crăciunului, cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, de fapt, a fost 23 decembrie 2020, în apogeul Covid. Mi-a spus că ar trebui să mă sinucid. Tatăl meu mi-a spus că ar trebui să mă sinucid, cam 10 minute a repetat asta…”.

Fiica lui Ilie Năstase a explicat că nu înțelege cum a reușit să îl ierte de fiecare dată pe tatăl său.

Tenismenul are în total cinci copii: pe Charlotte și pe Nicholas, înfiați în timpul căsniciei cu Alexandra King, pe Nathalie din relația cu Dominique Garzia și pe și Emma din relația cu Amalia Năstase.