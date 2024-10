Iulia Albu regretă că nu a cumpărat una dintre rochiile Corneliei Catanga. Ce răspuns i-a dat soțul celebrei cântărețe de muzică lăutărească

Iulia Albu a mărturisit, recent, într-un videoclip postat pe Instagram, un regret pe care îl are: faptul că nu deține nicio rochie de-ale , cântăreața supranumită „Regina muzicii lăutărești”.

„Știți ce mi-aș fi dorit foarte mult și nu am apucat? O rochie de la Catanga, din anii 70-80, de-alea adevărate, de-ale ei, dar am înțeles că le-a vândut, ca să achite niște datorii. Dar, ce, eu nu le-aș fi cumpărat? Aș fi dat o grămadă de bani pe ele, dar n-am știut!”, a spus vedeta pe rețelele de socializare.

Cornelia Catanga s-a stins din viață pe data 26 martie 2021, la vârsta de 63 de ani, în timpul pandemiei de Covid-19.

Mesajul lui Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, pentru Iulia Albu

La auzul declarațiilor făcute de vedetă, Aurel Pădureanu s-a arătat fericit de recunoașterea pe care o primește, chiar și acum, regretata sa soție și nu a ezitat să își exprime aprecierea față de Iulia Albu.

„Mă bucur să aud că Iulia Albu, pe care eu o admir, și-ar dori o rochie din garderoba Corneliei Catanga, mai am câteva, cele mai multe, da, au fost însă vândute. Mai am una foarte frumoasă, din tinerețea Corneliei, de țigancă, pe aceea încă am păstrat-o.

Dacă Iulia mă caută și îi place i-o dau, desigur. Și mai am o rochie de piele, veche de vreo 20 de ani, cumpărată de Cornelia Catanga din Tel Aviv, a dat pe ea atunci vreo 2.000 de dolari. Foarte frumoasă, pe astea le mai am, dar și niște pelerine frumoase, să își aleagă ce dorește”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru .

Iulia Albu – despre piesele vintage

, cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase, este un reper la capitolul vestimentație. În trecut, aceasta a mai vorbit despre pasiunea sa pentru îmbrăcăminte și accesorii vintage, ba chiar a atras atenția asupra unui criteriu simplu pe care trebuie să îl îndeplinească un articol vestimentar pentru a putea fi considerat vintage.

„O piesă vintage are, minimum, 20 de ani vechime. Fără excepție! Sigur că puteți găsi lucruri amuzante, în dressingul mamei voastre, iar eu vă încurajez să săpați, cu atenție, în „comorile familiei”. Însă, o piesă vintage este vintage, așa cum am spus, dacă are o vechime egală sau peste 20 de ani”, a scris Iulia Albu pe blogul său.