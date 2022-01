Lidia Buble s-a dat de gol! Interpreta nu mai suspină după Harlys Becerra. Cine o însoțește în vacanță exotică

Lidia Buble a avut un an productiv. Vedeta a lansat câteva hituri și a participat în competiția „Asia Express”. Tânăra a mai avut parte de o despărțire dureroasă. Aceasta a pus capătul relației cu Harlys Becerra.

Lidia Buble, provocatoare ca niciodată

Se pare că vedeta nu mai suspină după actorul cubanez. Artista se răsfață la maxim și nu încetează să posteze imagini seducătoare din concediu. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Momente de groază pentru Cristina Ich. Fiul vedetei a ajuns pe mâna medicilor: „M-am speriat îngrozitor. Era leșinat, nu mai schița un cuvânt, un gest”

Admiratorii vedetei au fost curioși să afle cine o însoțește și cine îi face zilele mai frumoase. Lidia Buble a făcut o dezvăluire neașteptată pe Instagram și a publicat o poză, în care apare alături de un cățeluș care i-a susținut compania într-o vacanță exotică.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lidia Buble (@lidiabuble)

„Cu EL am fost plecată în vacanță. Am apucat să ne facem un singur SELFIE și în rest am profitat de fiecare moment petrecut împreună„, a scris Lidia Buble în dreptul fotografiei în care apare cu un cățeluș.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lidia Buble (@lidiabuble)

Lidia Buble i-a dat papucii actorului cubanez

Cântăreața Lidia Buble a format timp de câteva luni un cuplu cu actorul cubanez Harlys Becerra. Recent, ea a confirmat despărțirea și a vorbit despre motivele care au dus la separare.

Solista a declarat că, în opinia ei, într-o relație nu există un singur vinovat, ci ambele părți sunt implicate. De asemenea, Lidia Buble a mărturisit că distanța a fost principala piedică în calea fericirii lor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lidia Buble (@lidiabuble)

„În momentul în care ceva nu funcționează, eu sunt de părere că trebuie să punem stop. Niciodată nu există un singur vinovat, vina e de ambele părți. Distanța e o problemă, distanța într-o relație nu e cel mai bun lucru. Nu cred că asta contează, cine a pus punct, a fost o poveste frumoasă”, a afirmat Lidia Buble într-o emisiune TV, citată de Spynews.