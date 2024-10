Luca Reghecampf rupe tăcerea. Acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „Ne folosește pe noi, copiii, ca pe un scut”

De la despărțirea de Laurențiu Reghecampf, a ieșit de multe ori în spațiul public și a vorbit despre valoriile sale și despre locul pe care îl are familia în ierarhia priorităților sale. O bună perioadă de timp, Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, a locuit împreună cu Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, împreună cu cele două fete ale Anamariei și cu fiul pe care cei doi îl aveau împreună.

Într-unul dintre podcasturile la care a fost invitată, Anamaria a susținut că Luca i-ar fi trimis filmări cu Laurențiu Reghecampf și actuala sa soție, de pe vremea când cei doi nu și-au oficializat relația. Luca neagă vehement acuzațiile aduse și îi cere impresarei să nu-i mai implice pe niciunul dintre copii în scandalul dintre ea și fostul soț.

„Stau cu soțul meu în casă, cu copiii mei, primesc de la băiatul nostru cel mare, Luca, film cu acest gen de femei și doamna respectivă, în casa mea, în curtea mea, în patul meu, pe banii mei, ai familiei noastre, pe bărci. Totul filmat de Luca și dat nouă”, a declarat Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast.

„Nu sunt fiul Anamariei Prodan. Am o singură mamă, pe care o iubesc”

După o perioadă lungă de tăcere, Luca Reghecampf îi transmite un mesaj Anamariei Prodan. Acesta se declară sătul de discuțiile în care a fost implicat și vorbește despre suferința prin care trece mama sa, atunci când aude acuzele care îi sunt aduse de impresară.

„Am tăcut până acum din respect față de tatăl meu, dar nu mai vreau să accept nimic. Nu sunt fiul Anamariei Prodan. Am o singură mamă, pe care o iubesc. Ca, de altfel, și pe tatăl meu. Anamaria trebuie să conștientizeze că îmi jignește mama de fiecare dată când se folosește de numele meu. Nu am filmat pe nimeni și nu am intervenit niciodată între tatăl meu și fosta lui soție. Consider că Anamaria trebuie să se oprească.

Nu intenționez să intru într-un schimb de replici cu ea, fiindcă o respect în continuare. Dar nu este acceptabil ca vreun părinte să se folosească de copiii lui pentru a-și purta războaiele. Eu am trei frați și îi iubesc în egală măsură. Și pe cei mai mici, dar și pe Bebe. De asemenea, tata ne iubește la fel și nu a făcut niciodată diferențe între noi. Le-a arătat iubire și fetelor Anamariei, dar nu a pretins vreodată că este tatăl lor. Pentru că tatăl lor este Tibi, cu care tatăl meu are o relație foarte bună. Se respectă unul pe celălalt”, a declarat Luca Reghecampf, potrivit .

„Îi cer doar să ne lase în pace”

Luca îi cere Anamariei să se oprească din a implica copiii în scandalul cu fostul soț, mai ales pe Laurențiu Reghecampf Junior, singurul fiu al cuplului, care, așa cum spune Luca, este extrem de afectat de separarea părinților și răcirea față de tatăl său.

„Observ faptul că, în continuare, Anamaria ne folosește pe noi, copiii, ca pe un scut. Și în special pe Bebe, care suferă mult din această cauză. E vremea să fim lăsați în pace. Nu cer nimic Anamariei. N-am nevoie de nimic de la ea. Nu i-am cerut și nu îi cer bani. Nu i-am cerut și nu îi cer atenție. Îi cer doar să ne lase în pace. Eu am absolvit o facultate, m-am angajat, mă întrețin singur, îmi întrețin și familia mea. Am soție acasă și nu este normal ca Anamaria să mă folosească, să mă includă în discuțiile ei.

Cum nu este normal nici în cazul lui Bebe, care știu că a avut o relație specială cu tata înainte ca părinții lui să se despartă.

Copiii nu trebuie să fie implicați. Ne afectează fiecare lucru și de aceea o rog public să nu ne mai amestece în problemele ei. Și, dacă mă iubește așa cum susține, ar trebui să nu-mi mai denigreze tatăl pentru că acest lucru mă doare”, a continuat fiul antrenorului.

Laurențiu Reghecampf îi dă dreptate fiului său

Antrenorul îi dă dreptate fiului său și totodată, asemenea lui Luca, o îndeamnă pe Anamaria Prodan să nu mai rostească numele copiilor în discuțiile legate de divorț.

„Este un pe care eu îmi doresc să-l termin și, are dreptate Luca, nu trebuie să implicăm sub nicio formă copiii. Cum nici eu nu i-am implicat fetele niciodată, așa să procedeze și ea”, a declarat Laurențiu Reghecampf.