Margot Robbie spune că și-a dat seama că este o actriță bună abia după ce s-a văzut jucând în filmul I, Tonya. Apoi l-a abordat pe Tarantino

Margot Robbie a declarat că nu a crezut că este cu adevărat o actriță bună până când nu s-a văzut în filmul – I, Tonya.

După ce a prins cât de cât curaj, a fost mai simplu să i se adreseze lui Tarantino

„A fost prima dată când m-am uitat la un film și am zis: „OK, sunt o actriță bunicică””, (via The Hollywood Reporter).

Apoi, a declarat ea, a simțit că este „suficient de bună” pentru a fi „pregătită să se adreseze idolilor săi”, printre care se numără regizorul Quentin Tarantino pentru Once Upon A Time In Hollywood.

Regizat de Craig Gillespie, „I, Tonya” urmărește viața și cariera lui Harding și legătura ei cu atacul din 1994 asupra rivalei sale, patinatoarea Nancy Kerrigan.

a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță pentru acest rol în 2017, în timp ce Allison Janney, care a interpretat-o pe mama abuzivă a lui Tonya, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Robbie a avut un rol și în filmul lui Martin Scorsese, The Wolf Of Wall Street, unde a interpretat-o pe soția lui Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), Naomi Lapaglia.

Vorbind recent despre acest film, Robbie a spus că aproape a renunțat la actorie după experiența „îngrozitoare” cu faima pe care a avut-o în urma rolului.

„Ceva se întâmpla în acele prime etape și totul a fost destul de îngrozitor”, a declarat Robbie pentru Vanity Fair.

„Îmi amintesc că i-am spus mamei mele: „Nu cred că vreau să fac asta”. Iar ea s-a uitat la mine, foarte serioasă, și mi-a spus: ‘Dragă, cred că este prea târziu să nu o faci’. Atunci mi-am dat seama că singura cale era să merg înainte.”