Marina Almășan s-a despărțit de George Cornu, după 12 ani de relație: „Am crezut că vom avea forța...”

Marina Almășan s-a despărțit de milionarul George Cornu, după ce timp de 12 ani au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea TV a dezvăluit motivul pentru care a ales să nu mai formeze un cuplu cu omul de afaceri timișorean.

Timp de 12 ani, Marina Almășan și George Cornu au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc, însă se pare că lucrurile nu erau atât de perfecte. Motivul pentru care cei doi au decis să meargă pe drumuri separate ar fi fost gelozia, întrucât George Cornu ar fi fost gelos de fiecare dată când Marina Almășan îl menționa pe , care a murit în urmă cu 3 ani.

„Nimic spectaculos. Traversez demult o etapă a vieții pe care o întâlnim des, în jurul nostru. După despărțirea dureroasă de Victor, am riscat să mă implic într-o relație la distanță, cu un om de care m-a apropiat faptul că trăisem despărțiri similare, datorate unei terțe persoane. Am crezut că vom avea forța să înfruntăm distanța. Ne-am fost loiali unul altuia.

Și ne-am sprijinit reciproc, fiecare în felul său. După plecarea din țară a fiului meu, acum doi ani, singurătatea a devenit și mai apăsătoare, sporadicele noastre întâlniri nereușind din păcate să suplinească acest gol.

Au ieșit la iveală nepotriviri ignorate la început. S-au creat tensiuni felurite, alimentate în principal de neputința lui de a lua taurul de coarne, pentru a se stabili la București. Diversele motive invocate au devenit din ce în ce mai greu de acceptat…Ultimii ani din cei 12 au fost mai mult inertiali, lucru lesne de observat pentru cineva, atent la nuanțele relatărilor mele din spațiul public. Sper însă din tot sufletul ca presa să nu transforme aceasta răcire a unei relații, într-un subiect de scandal. Căci nu este. Și le multumesc de pe acum colegilor jurnaliști pentru tact”, a declarat Marina Almășan, pentru

Marina Almășan a suferit în urma despărțirii de Victor Socaciu

Marina Almășan și Victor Socaciu au trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Cei doi aveau o legătură aparte, chiar dacă erau căsătoriți cu alte persoane în acea perioadă. Pentru a-și putea oficializa relația, cei doi au decis să renunțe la căsniciile anterioare.

Deși totul părea roz, la un moment dat au ajuns la concluzia că cel mai bine este să se despartă, decizie care a adus multă durere și tristețe în viața prezentatoarei. în urma despărțirii de Victor Socaciu.

„În perioada aceea am suferit foarte mult și deoarece în momentul în care Victor a plecat către stele, am simțit nevoia să aștern pe hârtie, pentru fiul meu, care era mic atunci când tatăl lui a plecat cu o altă femeie. Am vrut să afle el exact, să știe că părinții lui s-au iubit foarte mult și să știe ca el este rodul unei iubiri puternice. Fostul meu soț a fost supărat pe mine în momentul în care am ajuns în tribunal să ne judecăm pentru pensia alimentară a copilului. Semnele pe care mi le-a dat după desparțire, după ce am ales să nu mai vorbesc cu el, fiind foarte supărată pe el pentru felul în care el a ales sa curme această relație a noastră. Eu am fost foarte, foarte supărată atunci, nu am vrut să mai vorbescu cu el. Mi-a transmis anumite semne directe, indirecte, prin prieteni, prin piese pe care le-a scris după despărțirea noastră și în care eu am găsit simboluri ale vietii noastre în doi și am înteles clar că acele melodii de dragoste erau cu adresă, dar m-am făcut că nu observ”, mărturisea acum ceva vremea Marina Almășan.