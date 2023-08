Marina Almășan pregătită să facă marele pas la 56 de ani? „Nu spun niciodată nu”

Marina Almășan și Victor Socaciu intensă care a sfidat orice obstacol. Deși erau căsătoriți cu alte persoane în acea perioadă, legătura lor a devenit atât de puternică încât au decis să divorțeze pentru a-și putea oficializa relația. Astfel, au ales să renunțe la căsniciile lor anterioare pentru a fi împreună și a trăi iubirea lor în mod autentic.

Marina Almășan a suferit mult în urma despărțirii de fostul soț

Cu toate acestea, ei au ajuns la concluzia că este mai bine să meargă pe drumuri separate, ceea ce a adus multă durere și tristețe în viața vedetei. Marina a trecut printr-o perioadă dificilă și a suferit mult în urma despărțirii.

„În perioada aceea am suferit foarte mult și deoarece în momentul în care Victor a plecat către stele, am simțit nevoia să aștern pe hârtie, pentru fiul meu, care era mic atunci când tatăl lui a plecat cu o altă femeie. Am vrut să afle el exact, să știe că părinții lui s-au iubit foarte mult și să știe ca el este rodul unei iubiri puternice. Fostul meu soț a fost supărat pe mine în momentul în care am ajuns în tribunal să ne judecăm pentru pensia alimentară a copilului. Semnele pe care mi le-a dat după desparțire, după ce am ales să nu mai vorbesc cu el, fiind foarte supărată pe el pentru felul în care el a ales sa curme această relație a noastră. Eu am fost foarte, foarte supărată atunci, nu am vrut să mai vorbescu cu el. Mi-a transmis anumite semne directe, indirecte, prin prieteni, prin piese pe care le-a scris după despărțirea noastră și în care eu am găsit simboluri ale vietii noastre în doi și am înteles clar că acele melodii de dragoste erau cu adresă, dar m-am făcut că nu observ”, a declarat Marina Almășan pentru .

Marina Almășan dezvăluie detalii despre bărbatul din viața ei

Într-un interviu pentru sursa citată, cunoscuta vedetă Marina Almășan a dezvăluit detalii despre viața sa personală și a împărtășit informații despre bărbatul care îi aduce fericirea. Numele acestui bărbat este Grigore Condru, iar presa a adus în prim-plan relația lor după anunțul divorțului Marinei Almășan de către fostul ei partener de viață. Totuși, Marina Almășan afirmă că aceste speculații nu au nicio legătură cu realitatea și că Grigore Condru nu are nicio vină în această situație. Jurnalista a dorit să clarifice acest aspect pentru a evita interpretările greșite.

„Imediat după despărțirea de Victor, am avut susținerea unui prieten drag cu care sunt și astăzi, este vorba de Giorgică Condru, despre care presa a scris foarte multe, ba acum i-au pus lui în spate și divorțul nostru, ceea ce a fost o exagerare cumplită”, a mai spus prezentatoarea tv.

Nu ar spune categoric „nu” unei căsătorii

Întrebată din nou legal, vedeta a declarat că nu spune categoric „nu”, dar nu mai simte la fel de puternică atracția față de această idee la vârsta ei. Marina Almășan afirmă că își dorește foarte mult să aibă un partener cu care să împartă provocările vieții.

„Nu am spus niciodată că vreau să rămân singură. Deci, nu spun nu, poate nu mă mai atrage atât de mult ideea de căsătorie pentru că deja la varsta mea… ce să mai vorbesc de maritiș. Imi doresc să am un om aproape să împart bunele și relele și alături de care să îmi fac viața interesantă și să aibă provocari, cât a mai rămas. Nu spun niciodată nu și în nici un caz nu mă voi transforma într-o femeie care să aibă acasă 30 de pisici și să își împartă timpul în a le da lor de mâncare, a uda florile, a merge la farmacie și a se uita la televizor la telenovele, nu. Eu sunt o persoană socială, îmi place foarte mult să ma aflu între oameni și da, îmi doresc foarte tare să am alături de mine un om cu care să împart toate provocările pe care sunt sigură ca viața le mai are pregătite pentru mine”, a mai precizat prezentatoarea tv.